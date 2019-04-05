«Хотелось потолще»: Нижегородец едва не лишился полового органа из-за экспериментов с вазелином

«У меня там все сгнило»

33-летний нижегородец Василий Яблонский снялся в новом телевизионном шоу «Я стесняюсь своего тела» (18+), в котором на всю страну заявил о деликатной проблеме: уже два года у него гниет половой орган.

На увеличение пениса с помощью инъекций вазелина мужчина решился по наставлению друга, опробовавшего ранее эту «чудо-технологию».

- Хотелось потолще, - смущенно объяснил Василий.

Операция по пересадке кожного покрова и восстановлению функций полового органа длилась восемь часов.Фото: скрин с видео

Поначалу все шло неплохо. Результат его порадовал, но буквально через несколько месяцев на органе стали проступать язвы, которые вскоре загноились. Нижегородец отправился в больницу, где врачи поставили диагноз - «олеогранулема полового члена».

- Срочно на операционный стол! - скомандовали специалисты.

Больного прооперировали, но одного вмешательства оказалось недостаточно - требовалась повторная операция, на которую Василий попросту не пришел.

- У меня там все сгнило, на лобке образовались дырочки, откуда постоянно течет гной, - пожаловался мужчина ведущему реалити-шоу - урологу-андрологу Евгению Грекову.

- А эрекция-то есть? - поинтересовался доктор.

С ней, к счастью, все в порядке, да что толку. Ведь заниматься сексом невозможно. Насмотревшись на мучения супруга, Екатерина Кулагина заявила: «Иди на реалити-шоу!».

- Василий меняет трусы трижды в день. Все у него сочится, запах гнилой, - рассказала жена Василия и мать их пятерых детей. - Бывает, говорит: «Ты мне бросишь», а я ему: «Ничего, все будет хорошо». Я не смогу его потерять!

Поучаствовать в реалити-шоу 33-летнего нижегородца уговорила жена Катя.Фото: скрин с видео

«Все равно что зонтик залить в цемент»

Уролог осмотрел больного и заключил: налицо дренирующий абсцесс, то есть пока все введенное под кожу не выгниет, воспалительный процесс не прекратится.

- А мочитесь вы как? Через этот свищ? - уточнил ведущий.

- И так, и обычным путем, - потупил взгляд мужчина.

Помочь нижегородцу вызвался пластический хирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Мельников. Он рассказал, что манипуляции с вазелином всегда имеют тяжелейшие последствия, поскольку вазелиновое масло мигрирует и вызывает сильный рубцовый процесс.

- В вашем случае речь может идти об удалении полового члена, - ошарашил хирург. - Однако очевидно, что никто этого делать не будет. Уберем максимум того, что можем убрать, помня о необходимости сохранить функции полового члена.

После проведенных обследований решено было пересадить кожу с предплечья на половой орган и восстановить его функции. Восьмичасовую операцию выполняли две бригады хирургов.

- Рубцы выраженные, злые. Все равно что зонтик залить в цемент! Мы этот «цемент» сейчас убираем, чтобы достать наш нежный инструмент, - выдал Дмитрий Мельников в ходе операции.

До половой жизни - полгода

После хитрых манипуляций нижегородцу прописали жесткий постельный режим. А когда, наконец, разрешили подняться, сказали: «Нельзя сидеть! Иначе сосуды пересаженного лоскута пережмутся, и кожа не приживется».

По прошествии двух недель в больничных стенах 33-летний пациент взмолился: «Хочу домой!» Врачи смилостивились и отпустили бедолагу повидаться с женой и детьми. А через три месяца Василий вместе с супругой Катей пришли в студию шоу «Я стесняюсь своего тела» на канале «Ю».

Ведущий поинтересовался, как дела с эрекцией. На что герой программы выдал: «Есть, да ощущения неприятные».

- Через полгодика сможете заново жить половой жизнью, - успокоил уролог-андролог. - И, надеюсь, скоро забудете это все как страшный сон.

Кстати, с товарищем, подбившим ввести вазелин под кожу полового органа, Василий больше не видится.

- Не хочу с ним встречаться. Если бы знал, что такая история приключится, никогда в жизни не пошел на это! - заверил нижегородец.