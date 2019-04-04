«У нас лекарства от смерти нет»: врачи скорой помощи отказались спасать пожилую пациентку в Нижегородской области

Сотрудники бригады скорой помощи отказались помогать пожилой женщине в Балахнинском районе Нижегородской области, мотивируя это тем, что она все равно уже умирает. Об этом рассказала дочь пациентки Елена Лукьянова.

- Моей маме стало плохо. Она ходила по комнате и стала валиться без сил, удержать ее и довести до кровати не получилось. Мы не знали, можно ее поднимать или нет, пульс не прощупывался, тонометр давление не определял, хотя сознание она не теряла, - вспоминает Елена Лукьянова. – Мой брат вызвал скорую помощь. Она приехала через 40 минут. Врачи были оснащены всем необходимым: был большой раскладной чемодан с ампулами, уколами и прочим. Сначала устроили допрос минут на 10-15, что и как, почему она у вас в таком состоянии, почему мы не вызвали скорую помощь неделю назад, а человек между тем уже целый час лежал на полу в сознании и без помощи!

В конце концов врачи все-таки сделали пожилой женщине кардиограмму. Но результат им явно не понравился.

- Они повернулись к брату и сказали: «А вы понимаете, что она у вас умирает?». Они сказали, что остались минуты или часы, что это конец, а биение сердца – это остаточное. Брат их просил: «Сделайте укол, дайте ей что-нибудь!», а они отвечали: «У нас лекарства от смерти нет», - говорит Елена Лукьянова.

Затем врачи сказали, что не могут больше ждать и посоветовали родственникам женщины вызвать другую скорую или участкового, чтобы зафиксировать смерть.

- Я приехала в аптеку, кратко описала ситуацию фармацевту и купила на сто рублей таблетки кофеина и капли «Кордиамин». Примчалась домой, мама лежала на диване, зрачки двигались, меня уловили, губы синие. Я начала что-то бормотать, чтобы ее растормошить, что сегодня слишком пасмурно, скользко и дождливо, что это не тот день, чтобы умирать, давай доживем до лета, до солнца... А сама капала капли, разводя с водичкой, мяла таблетку в ложке... Все дала. Мама с трудом проглотила, сказала: «Горько...». У меня появилась надежда! Я побежала за сладким чаем, дала несколько ложек. Через несколько минут губы стали розоветь, потом цвет лица изменился от смертельно белого к нормальному, потеплели руки и ноги, - поделилась Елена Лукьянова.

Сейчас с пожилой женщиной все хорошо, у нее, по словам Елены, нормальное давление и сердцебиение. А вот медиков, поленившихся оказывать помощь, настигло наказание.

- Данная ситуация разобрана на оперативном совещании станции скорой медицинской помощи. Сотрудникам станции скорой медицинской помощи указано на недопущение подобных случаев. К лицам, допустившим нарушения, применены меры дисциплинарного характера, - сообщили в ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ».

- Меня этот ответ удовлетворил, я знаю, что в этой больнице есть прекрасные врачи, и думаю, что жесткое наказание, суд и прочие меры воздействия на медиков не сделали бы никого счастливыми, - отметила Елена Лукьянова.