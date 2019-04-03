АО «Теплоэнерго» и НГТУ им. Р.Е. Алексеева подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин и ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ученого совета университета. В соответствие с договором предприятие и университет начинают активное сотрудничество в области образования, науки, разработки и реализации профессиональных образовательных программ, организации практик и стажировок учащихся, а также трудоустройства выпускников.

В ходе подписания соглашения Сергей Дмитриев подчеркнул, что сотрудничество с крупными промышленными предприятиями, такими как Теплоэнерго, очень важно для университета.

«Теплоэнерго для нас – особое предприятие. Многие наши выпускники – сотрудники Теплоэнерго. Сегодняшним соглашением мы закрепляем два перспективных направления работы. Первое – подготовка профессиональных кадров для Теплоэнерго: инженеров-теплоэнергетиков, инженеров-электриков, специалистов в области IT-технологий. Второе – сотрудничество в области научно-исследовательской деятельности: для Теплоэнерго мы будем выполнять опытно-конструкторские работы, необходимые для оптимизации деятельности предприятия», - сообщил Сергей Дмитриев.

В свою очередь Илья Халтурин отметил, что решение серьезных задач по модернизации оборудования, внедрению цифровых технологий, автоматизации объектов, повышению эффективности производственных процессов возможно только при привлечении научного потенциала профильных вузов.

- Мы крайне заинтересованы в притоке молодых квалифицированных специалистов, поэтому готовы выстроить работу как в части актуализации образовательных программ для студентов, так и в части подготовки студентов на этапе обучения и прохождения практики. Мы намерены активно использовать проверенную временем схему наставничества для сопровождения молодых специалистов на предприятии. Кроме того, нам важен и ценен потенциал прикладных научных работ, которые рождаются в стенах университета. И мы будем задействовать этот ресурс. Со своей стороны, создаем рабочие места для студентов и выпускников, предоставляем им возможность на практике опробовать теоретические разработки, - сказал он