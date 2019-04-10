2019-04-10T11:49:45+03:00
Общество

«Дом. РФ» намерен достроить ЖК «Новинки Smart City»

Заявление уже подано в Арбитражный суд Нижегородской области
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: страница ЖК «Новинки Smart City» в соцсетяхФото: страница ЖК «Новинки Smart City» в соцсетях
Изменить размер текста:

Фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства», который является структурным подразделением федерального агентства ипотечного жилищного кредитования «Дом.РФ», изъявил желание стать новым застройщиком ЖК «Новинки Smart City».

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, соответствующие документы уже поданы в Арбитражный суд. По словам заместителя губернатора Сергея Морозова, в случае, если суд примет положительное решение, то это даст большие гарантии, так как на работы будут выделены средства из федерального бюджета.

- Будут все основания полагать, что объект обязательно будет завершен, - добавил замглавы региона.

Напомним, в декабре 2018 года новым владельцем ЖК «Новинки Smart City» стало АО «Специализированный застройщик НО «Дирекция по строительству». По информации, компания не будет отзывать одобренное заявление о намерении выступить застройщиком ЖК, пока не будет урегулирован вопрос с «Дом.РФ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Права на достройку ЖК «Новинки Smart City» переданы новому застройщику

Это позволит обеспечить жильем около 1600 обманутых дольщиков [подробности]

Глеб Никитин поручил выбрать дома наибольшей степени готовности в ЖК «Новинки Smart Sity» и закрыть тепловой контур

Начался подвод тепла к 18 домам жилого комплекса [подробности]

Стройку ЖК "Новинки Смарт Сити" разворовывают в Нижнем Новгороде

Спасать долгострой от мародерства пришлось самим дольщикам [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
РАН рассмотрит альтернативные варианты обеспечения судоходства от Городца до Нижнего Новгорода
Пятиклассник попал под колеса «Мерседеса» в Сормове
Проект «Родительский контроль» будет работать в Дзержинске
Две нижегородки пострадали на пожарах 9 апреля
16-летний Никита Кучинский пропал в Дзержинске пять дней назад
Житель Сарова предстанет перед судом за мошенничество в сфере строительства
Нижний Новгород может стать пилотным городом для внедрения фандоматов
Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде 10 апреля: время и список улиц
БК «НН» уступил московскому ЦСКА в домашнем матче
Новые центры помощи больным с хронической сердечной недостаточностью появятся в Нижегородской области
Мызинский мост могут временно закрыть для личного транспорта
Глеб Никитин: «Фестиваль INTERVALS уже вызвал большой интерес нижегородцев»
Глеб Никитин: «Специалисты, готовые переехать в районы, смогут получить миллион рублей на улучшение жилищных условий»
В Нижнем Новгороде временно изменится движение трамвая №2
Семерых интернет-мошенников задержали в Нижнем Новгороде
Более 40 игровых автоматов изъяли на цокольном этаже дома на улице Белинского