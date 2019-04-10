«Дом. РФ» намерен достроить ЖК «Новинки Smart City»

Фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства», который является структурным подразделением федерального агентства ипотечного жилищного кредитования «Дом.РФ», изъявил желание стать новым застройщиком ЖК «Новинки Smart City».

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, соответствующие документы уже поданы в Арбитражный суд. По словам заместителя губернатора Сергея Морозова, в случае, если суд примет положительное решение, то это даст большие гарантии, так как на работы будут выделены средства из федерального бюджета.

- Будут все основания полагать, что объект обязательно будет завершен, - добавил замглавы региона.

Напомним, в декабре 2018 года новым владельцем ЖК «Новинки Smart City» стало АО «Специализированный застройщик НО «Дирекция по строительству». По информации, компания не будет отзывать одобренное заявление о намерении выступить застройщиком ЖК, пока не будет урегулирован вопрос с «Дом.РФ».

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