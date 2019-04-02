Суд вынес решение по делу о взыскании денежных долгов с бывшего гражданского мужа Юлии Началовой

Судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела две частные жалобы от бывшего гражданского мужа Юлии Началовой Александра Фролова на решения Нижегородского районного суда. Обе жалобы были удовлетворены, сообщается на сайте облсуда.

Представители известного хоккеиста жаловались на судебное решение об отказе в передаче дела по подсудности в Никулинский районный суд Москвы и о назначении экспертизы денежной расписки. Сторона ответчика заявила также и о других процессуальных нарушениях, допущенных при рассмотрении иска от ООО «Весенние инвестиции» к Александру Фролову и Юлии Началовой.

Вместе с тем на судебном заседании апелляционной инстанции был только представитель Фролова, а вот представители истца и другого ответчика своим присутствием не почтили.

Выслушав доводы ответчика, суд удовлетворил обе жалобы. Материалы дела направлены в Никулинский районный суд Москвы.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что в последнее время у Началовой тянулась неприятная судебная тяжба с хоккеистом Александром Фроловым.

- Хотя они не состояли в браке, при расставании встал имущественный вопрос, - на условиях анонимности рассказала «КП» знакомая артистки. - Началова и Фролов жили в элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера». Эта большая четырехкомнатная квартира, квадратов 170, досталась Юле от бывшего мужа Евгения Алдонина. Но в 2015 году Юля и Александр зачем-то договорились, что владеть жильем будут в равных долях. Зачем это надо было хоккеисту, который в год зарабатывал миллион евро, непонятно. Возможно, Юля нуждалась в деньгах - она тогда сотрудничала с голливудским композитором, раскручивала свой проект.

По одной из версий, пара заключила договор купли-продажи, и гражданский супруг выдал артистке 20 миллионов рублей. Сделку закрепили распиской о получении денег. А после расставания Началова подала в суд иск о признании договора купли-продажи недействительным. Говорила, что никаких денег не получала, а бумаги подписала в невменяемом состоянии. Бывшие партнеры погрязли в нервотрепках и судебных разбирательствах. А потом дело из Москвы якобы по просьбе певицы передали на рассмотрение в Нижний Новгород. Недоброжелатели зашептались: это не случайно, ведь новый избранник Юли - судья Нижегородского областного суда Вячеслав Кудря. А значит, там у артистки были все шансы выиграть дело и отстоять жилье.

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