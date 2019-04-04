Нижегородская область вошла топ-10 регионов России по популярности у иностранных туристов

Нижегородская область оказалась среди десяти регионов России, которые пользуются наибольшей популярностью среди иностранных туристов. Соответствующий результат опубликовало аналитическое агентство ТурСтат.

По информации, размещенной на сайте агентства, основными факторами, благодаря которым выросла туристическая привлекательность российских городов, стали прошедший летом Чемпионат мира по футболу, электронные визы и морские круизы на Дальнем Востоке.

На первом месте в рейтинге оказалась Москва, которую в 2018 году посетили более пяти миллионов туристов. На второй строчке расположился Санкт-Петербург и четыре миллиона туристов. На третьей строчке -Московская область.

Нижегородская область приняла в прошлом году более 200 тысяч туристов и заняла девятое место в топ-10.

Напомним, в конце марта сервис бронирования отелей Tvil.ru опросил жителей России и выяснил, какой город является для них культурной столицей нашей страны. В топ рейтинга попал и Нижний Новгород. В результате большинство опрошенных назвали культурной столицей Санкт-Петербург. За город на Неве отдали свой голос 74% проголосовавших. Пятое место разделили между собой Нижний Новгород и Москва. Оба города набрали по 3% от общего числа голосов.