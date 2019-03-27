Первая «умная» многоэтажка появилась в Нижнем Новгороде

Камерами видеонаблюдения, установленными в подъездах, и видеодомофонами нынче никого не удивишь. Высокие технологии шагнули далеко вперед, и не использовать их, к примеру, в строительстве жилых многоквартирных домов, мягко говоря, странно. Компания «Промис», поразмыслив над этим, пошла на эксперимент и построила на Корейском переулке первую в Нижнем Новгороде жилую десятиэтажку, отличительными чертами которой являются энергоэффективность и энергосбережение.

Открывать дверь в подъезд можно дистанционно с помощью смартфона.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

- Наша компания - не застройщик. Мы построили этот «образцовый» дом для отладки цифровых технологий, которыми, надеемся, в будущем воспользуются застройщики. По сути, это наша лаборатория, - пояснил генеральный директор компании Евгений Слиняков.

Окна с семикамерным профилем и двухкамерным стеклопакетом.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Датчики - по всей квартире

Управление всеми системами квартир осуществляется дистанционно. Например, с планшета или смартфона можно отвечать на звонки видеодомофона, открывать дверь в подъезд, а также связываться с управляющей компанией в случае необходимости и подавать заявки на ремонт общедомовых систем.

- В доме ведется круглосуточное наблюдение: камерами оборудованы этажные площадки, лифты и лифтовые холлы, также ведется видеонаблюдение периметра здания, - рассказал журналистам Евгений Слиняков.

Дверь в квартиру можно открыть, приложив палец.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

На входной двери в квартиру установлен умный замок, который открывается сканированием отпечатка пальца, считыванием бесконтактной карты, вводом пароля или обычным ключом.

В прихожей установлен датчик движения. Аналогичный охранный датчик стоит на всех окнах квартиры. В случае его срабатывания сообщения удаленно поступят на смартфон владельца. Та же история с пожарными датчиками. А если произойдет протечка, датчики, установленные на кухне и в душевой, подадут звуковой сигнал на отключение воды и моментально оповестят владельца и управляющую компанию.

Во всех квартирах установлены разнообразные датчики.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Никаких внешних батарей в умном доме вы не найдете и, скорее всего, долго будете гадать, откуда исходит тепло. Дело в том, что в новостройке внедрена система теплого водяного пола, регулировать который можно удаленно при помощи смартфона либо с панели управления.

По словам Слинякова, на сегодня такая система отопления является самой современной и экономичной, поскольку позволяет прогревать воздух в комнате по всей площади помещения, рационально используя при этом энергоресурсы. К тому же такая система отопления не портит внешний вид квартиры.

Датчики в ванной и на кухне сообщат владельцу квартиры о протечке.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

В летнее время управление климатом жилплощади осуществляется при помощи централизованной системы кондиционирования. Причем никаких «тумбочек» на фасаде дома нет - компрессорный блок находится на крыше. И как только вы откроете окно, кондиционер тут же перестанет работать (за это опять же отвечают специальные датчики).

Умными в «образцовом» доме являются даже розетки! Скажем, владелец забыл перед уходом выключить утюг или любой другой бытовой прибор. Что делать? Подать соответствующую команду со смартфона. Так же можно управлять другими устройствами, например, включать и выключать свет в квартире.

Первый «умный» дом появился в Нижнем НовгородеФото: Анастасия НАЗАРОВА

Коммуналка будет дешевле

Создатели первого в столице Приволжья умного дома обещают, что энергоэффективность позволит экономить на коммунальных платежах. Правда, конкретных данных пока нет - жители заселятся только в начале апреля, а цифры, которые будут говорить сами за себя, появятся не раньше ноября.

- Наша цель - уменьшить затраты при значительном увеличении комфорта проживания минимум на 15-20%, - уточнил Евгений Слиняков.

Первый «умный» дом появился в Нижнем НовгородеФото: Анастасия НАЗАРОВА

Грубо говоря, если в соседней многоэтажке жильцы ежемесячно платят за двухкомнатную квартиру пять тысяч рублей, то за «двушку» в «образцовой» новостройке жители будут отдавать четыре тысячи рублей. Удобно, что сбор показаний и передача с приборов учета тепла, электроэнергии, горячей и холодной воды осуществляется автоматически, а контролировать начисления можно через личный кабинет.

- Все умные датчики и приборы учета можно устанавливать в обычном доме и получать информацию с этих устройств, - подчеркнул эксперт. - При этом надо понимать, что они позволяют нам лишь измерять и управлять. Но если дом сам по себе неэффективный, эта информация вам не поможет. Без эффективной теплоизоляции, оконных конструкций и прочего умные приборы и датчики - бесполезная штука.

Даже помойка рядом с "умным" домом будет "интеллектуальной".Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Интеллектуальная помойка

Идеолог проекта признался, что воплотить в реальность удалось не все, имея в виду подземную систему сбора и учета вторсырья.

- Мы хотели разместить заказ на создание такой системы в Норвегии, а нам ответили: «Все сделаем, только предоставьте проект». Мы отправили запрос в одну финскую компанию, где услышали: «Все сделаем, дайте нормы образования отходов». А в региональном министерстве экологии имеются лишь нормы захоронения на полигонах. Собственно, поэтому реализовать задуманное не получилось. Но мы сделали концепт умной контейнерной площадки. Сейчас начнем собирать статистику, и эти нормы появятся! Конечно, полученную информацию передадим в минэкологии, чтобы в итоге уменьшить количество мусора, отвозимого на полигоны, - рассказал Слиняков.

Контейнерную площадку установили во дворе новостройки 27 марта. С виду обыкновенная мусорка, но скоро в нее встроят электронные весы, установят датчики наполнения, мониторы и видеокамеры.

ЦИФРА

95 тысяч рублей - столько стоит 1 квадратный метр в «умном» доме в Корейском переулке,8.