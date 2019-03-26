«Ты не училка!»: Арзамасский школьник обматерил учительницу русского языка

Настоящий скандал разгорелся в школе №10 Арзамаса. На уроке русского языка шестиклассник принялся оскорблять педагога, в том числе используя мат. Одноклассники юного дебошира, посмеиваясь, наблюдали за происходящим, снимая на камеру мобильного телефона, а учительница всячески игнорировала неадекватное поведение 12-летнего подростка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/699433" frameborder="0"></iframe> Арзамасский школьник обматерил учительницу русского языка.

- Ты не училка! Кто ты вообще? - пренебрежительно поинтересовался учащийся.

Снятое ребятами видео тут же разлетелось по соцсетям. Общественность шокирована: почему ребенок ведет себя неподобающим образом?

Родители одной из одноклассниц дебошира написали заявление в прокуратуру. Копия документа находится в распоряжении редакции "Комсомольской правды".

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» связалась с отцом одной из одноклассниц трудного подростка Олегом Малышевым. Тот рассказал, что мальчик не первый год издевается над учителями и сверстниками.

- Одной девочке он сломал очки за 15 тысяч рублей, на другую харкнул, а третьей вовсе нагадил в сапоги. Однажды побил второклассника, и тот получил сотрясение. А еще он дважды поджигал свою квартиру, - поделился мужчина.

Родители учащихся, начиная с 1 класса, регулярно жаловались руководству школы, проводили собрания, но никаких мер предпринято не было. Терпение Олега Малышева лопнуло после инцидента, произошедшего на уроке русского языка.

- Сегодня утром мы написали заявление в прокуратуру. По последней информации, к мальчику наведались органы опеки и сотрудники прокуратуры, - отметил мужчина. - И да, учитель русского языка уважаемый человек. Но на нее пытаются свалить вину за происходящее. После выхода сюжета на телевидении про инцидент в школе Татьяна Игоревна не спала всю ночь - давление подскочило. Пришел в школу, чтобы с ней побеседовать, а она отказалась. Глаза были заплаканные…

По информации в соцсетях, несколько лет назад у трудного подростка умерла мать, а отец нередко наказывал его, применяя физическую силу. Тем временем в департаменте образования администрации Арзамаса «Комсомольской правде» сообщили, что по данному факту инициирована проверка, которая продлится месяц.

- Пока принято решение о переводе ребенка на домашнее обучение. Отец написал соответствующее заявление, - уточнил директор департамента Сергей Шевелев.

Чиновник отметил, что, как и прежде, с подростком работает школьный психолог. Только вот не удается получить желаемого результата.

Что же касается учительницы, то она продолжит работу в школе. До конца года она замещает коллегу, ушедшую в декрет.