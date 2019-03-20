2019-03-20T15:24:00+03:00
Общество

«Острая дорога»: десятки автомобилей порвали колеса на Комсомольском шоссе

Причиной стали рельсы в районе пересечения с улицами Дачной и Украинской
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Острая дорога»: десятки автомобилей порвали колеса на Комсомольском шоссе«Острая дорога»: десятки автомобилей порвали колеса на Комсомольском шоссеФото: СОЦСЕТИ
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Нижегородцы в социальных сетях жалуются на опасные рельсы, рвущие колеса автомобилей, на Комсомольском шоссе. Один из очевидцев выложил видео в группу «Типичный Нижний Новгород».

- Острая дорога! Десять машин лишились колес на Комсомольском шоссе. При пересечении переезда в районе улиц Украинской и Дачной рельсами разрывает резину. Будьте осторожнее! – пишет автор видео.

По словам нижегородских водителей, хуже всего ситуация обстоит на среднем и правом рядах, по левому кое-как можно ехать, но лучше тоже максимально сбрасывать скорость. Причем такая проблема в этом месте возникает уже далеко не в первый раз.

- Я в прошлом году там же в среднем ряду влетела. Стабильность, - вспоминает Ольга Бурова.

- В позапрошлом году пробил, приехал гаишник и сказал: «Ну видишь же, что ямы, объезжай». И записал в протоколе «Повреждений не выявлено», - жалуется Виктор Колцев.

Острая дорога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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