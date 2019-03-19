Никита Петров: «Мы хотим собрать максимум версий прошлого»

Насколько я понимаю, ваша работа связана со сбором фольклора и его изучением. Расскажите подробнее о проекте и о том, какое место в нем занимает Нижний Новгород.

Действительно, я вот уже двадцать лет, с 1999 года, езжу по деревням и собираю фольклорный материал. Для человека неискушенного фольклор — это песни, пляски, костюмы и так далее. На самом же деле, фольклор — это в том числе и устная история, совершено потрясающая речевая стихия, которая формируется прямо у нас на глазах, здесь и сейчас. Если вы спросите у деревенских жителей о том, как они жили, скажем в 1960-е или 1970-е годы, вы получите в ответ рассказ, состоящий частью из преданий и легенд, но больше — из реальных событий, пропущенных через призму восприятия сельского жителя.

То, что можно считать, фольклором, обычно составляет порядка 5-10% от того, что жители деревень на самом деле помнят и могут рассказать — будь то воспоминания о белогвардейцах, Великой Отечественной войне, голоде, колхозах, смерти Сталииа или хрущевских временах. Все эти события, как правило, не принято связывать с фольклористикой, однако есть важное «но» — журналист или судья собирают информацию по-своему, а фольклорист — по-своему. Он не отбрасывает практически ничего, не применяет писательских «фильтров», и в результате получает живые рассказы, которые после определенной обработки, во-первых, существенно дополняют наши представления о прошлом и даже о настоящем, и, во-вторых, представляют собой «альтернативную» историю, которую вы не прочитаете ни в одном учебнике.

Идея применить фольклористический бэкграунд и методы городской антропологии в исследовании устной истории воплотилась в проект «Историческая память городов», который мы в прошлом году реализовали в мегаполисе. В Москве, например, огромное количество районов, и всем известна ее репутация «не резиновой», злой и алчной. Но на самом деле жители каждого из 146 районов нашей столицы обладают собственной уникальной памятью, а каждое место — свою особенную неофициальную историю и топонимику. Человеку, который приезжает в Нижний Новгород впервые, например, тоже может быть не совсем понятно, что такое Покра, или что Автозавод, или Автаз, — рабочий район, где местами может быть опасно. Вместе с тем, мы как раз хотим своим проектом ломать такие стереотипы, позволив жителям всех районов поделиться реальными историями и воспоминаниями. Мы хотим дать слово и пожилым людям, вся жизнь которых связана с тем или иным местом, и молодым людям 25-30 лет, которые делают культурную политику здесь и сейчас.

В Нижнем Новгороде не так много районов, всего восемь, но — это стратегически важный город в масштабах всей страны. Многие люди уезжают отсюда в Санкт-Петербург и Москву, и, вместе с тем, многие потом возвращаются обратно. Здесь много приезжих из малых городов, и это также формирует его неповторимый облик. История Нижнего Новгорода тесно связана с купцами XIX века, с Максимом Горьким и ГАЗом, его неофициально называют «Нежным» городом и «Столицей закатов». Очень хочется, чтобы эти ассоциации и символьный ряд, отношение к которым разное – от умиления до неприятия, перемешались с реальными человеческими историями и живой, настоящей памятью людей, которые здесь живут.

То есть ваша работа здесь будет заключаться в поиске людей, которые смогут рассказать о том, каким они видят свой город? Как выглядит этот процесс, и какие вопросы вы обычно задаете собеседникам?

Перечисление этих вопросов, пожалуй, займет не один час. Что более важно — я не один, со мной работает целая группа людей. В Нижегородской области мы сейчас также проводим исследования в Выксе, кроме того, параллельно работа ведется в Рязани и Луховицах, Иванове и Шуе.

При этом мы вовлекаем в наш проект людей, которые знают Нижний Новгород не понаслышке. Мне, как человеку, который приезжает в город впервые, здесь все в новинку: это хорошо, это свежий взгляд. Но в Нижнем также живут замечательные люди, которые любят свой город — например, мне помогает антрополог, историк и биолог Дмитрий Доронин, который сейчас работает в Москве, но родом отсюда. Нижегородка Алина Камина, которая окончила филологический факультет в РГГУ Москве и тоже вернулась сюда для работы над проектом. Прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, они собирают интервью.

В будущем мы хотим сделать так, чтобы любой заинтересованный нижегородец с помощью определенной методики, мог принять участие в нашем проекте — опросить родственников, друзей или знакомых. Если же все-таки вернуться к вопроснику, нас интересуют символы города/района и связанные с ними ассоциации, типичный облик местных жителей, историческая память о местах — от детского сада до дома, в котором жил или живет человек, дворовые практики — то есть то, что происходило во дворах: игры, свадьбы, похороны и так далее. Знаменитые люди в общепринятом смысле и местные районные «знаменитости», типа юродивых и нищих, о которых обычно много говорят и которые нам хорошо запоминаются, особенно в детстве. Одноклассники, учителя и вообще все люди, которые когда-то жили рядом с вами и о которых вам есть, что рассказать.

Все эти отрывочные воспоминания в процессе работы разрастаются в то, что принято называть коллективной памятью. Это неофициальная история, но в этом, как я говорил, и заключается суть проекта: мы хотим собрать максимум версий прошлого. После обработки все это помещается в нашу базу данных в интернете и помечается конкретной точкой на карте. Любой пользователь сможет, кликнув, например, на парк, узнать связанные с ним истории. Интервью людей также будут доступны, однако, если они пожелают, их ФИО, конечно же, будут зашифрованы. Конечная цель состоит в том, чтобы каждый житель мог и рассказать о своем месте, и прочитать о нем, лучше узнать свой город, район и дом.

Идеи сохранения нашего исторического наследия сейчас очень актуальны — недавно, например, активно обсуждалась книга «Памяти памяти» Марии Степановой. При этом тот проект, который делаете вы, во многом связан не с прошлым, а с настоящим, и, возможно, массив полученной вами информации, можно использовать не только для рефлексии, а вынести из него практическую пользу?

Прежде всего, у нашей работы есть научно-исследовательская функция — то, что мы делаем, имеет большую важность для историков, антропологов и филологов. На базе этого исследования можно, например, делать выводы о природе человеческой памяти: что мы реально помним, а что наш мозг заменяет какими-то типичными схемами. Известный специалист в этой области Джеймс Вёртч в свое время использовал понятие «нарративная схема»: чтобы с нами не произошло, примерно через 5-10 лет мы свой уникальный опыт подменяем сценарной рамкой, которая навязана нам государством, СМИ и пересказами знакомых. С большой степенью вероятности, когда мне будет 50, я буду помнить то, что происходит сейчас совершенно иначе, чем это есть на самом деле.

В целом же практическое поле применения этой работы довольно широк — вплоть до выпуска книжек с неофициальной историей района дома или улицы. Кроме того, массу интересных штук можно придумать в современном пространстве — недавно мы устраивали театральный перформанс в музее Москвы: это была одновременно читка собранных нами материалов, и лекция, в которой объяснилось происходящее. Мероприятие вызвало большой резонанс.

Наши коллеги из дружественного проекта вообще поставили целую пьесу, основанную на воспоминаниях о восстаниях в Тамбовской и Тюменской областях. Там тоже была показана работа памяти и то, как по-разному она функционирует в устных, письменных и архивных источниках. Граффитисты используют истории жителей домов (например, отданных под снос), чтобы показать значимость этих объектов и привлечь внимание к проблеме сохранения культурного наследия. Наконец, такие исследования важны для идентификации и оценки культурного потенциала городов.

Особенно интересно, кстати, работать с детьми и попытаться выяснить, каким они видят прошлое, рассказанное их родителями, бабушками и дедушками, и как, основываясь на этом опыте, они начинают рисовать свое будущее. Коллеги из питерского Института исследования стрит-арта делали такой эксперимент в Альметьевске в Республике Татарстан, где художник Мехди из Ирана, вдохновившись детским сочинениями, нарисовал огромное панно на стене живого дома в стиле мурал-арт, когда зрителю кажется, что персонаж выходит за пределы пространства и смотрит сквозь время. То есть, такие истории — это хорошая возможность репрезентировать город и в глазах местных жителей, и в глазах приезжих. Вообще мне думается, что нам проект, особенно снабженный фотоархивами и аудиозаписями, получится очень интересным.

Действительно, звучит очень интересно. Когда можно будет увидеть результаты вашей работы?

Первые 25 интервью будут собраны в марте. Расшифровывать их, я надеюсь, будут люди из Нижнего Новгорода: это оплачиваемая работа, поскольку мы делаем этот проект вместе с Московской высшей школой социальных и экономических наук (МВШСЭН «Шанинка») с помощью Фонда президентских грантов (проект «От столицы к регионам: историческая память городов»). Сейчас мы договариваемся о сотрудничестве с Центральной государственной библиотекой им. В.И. Ленина, чтобы сформировать там фонд устной истории. Нам помогают Кучерова Татьяна Вадимовна и Медведева Анна Александровна. Финишная обработка материалов и внесение их в базу данных займет, я думаю, месяца полтора: после этого первые результаты появятся на карте на нашем сайте pastandnow.ru. Помимо этого, мы планируем совершить еще пару поездок в Нижний в течение года и собрать дополнительную информацию. Процесс не быстрый и трудоемкий, поэтому мы будем рады, если кто-то из горожан откликнется и вызовется нам помочь — это позволит сделать нашу работу более объективной и интересной. Базу данных можно постоянно пополнять, и было бы здорово в перспективе создать на местах своих небольшие коммьюнити с куратором. Мы открыты для предложений. Если вы хотите присоединиться к проекту, можно писать по адресу nik.vik.petrov@gmail.com – с пометкой «Историческая память городов – Нижний Новгород».