Лечение недержания мочи с помощью лазера

Недержание мочи – это недуг, которому в большей степени подвержены женщины.

Начальные формы недержания мочи подвергаются медикаментозному лечению. Более запущенные формы инконтиненции (недержания мочи) лечат хирургическим путем.

Благодаря последним достижениям в медицине недержание мочи в Онли Клиник стали лечить лазером.

Лазерные технологии, используемые в Онли Клиник для лечения недержания мочи, являются одними из самых современных и эффективных методик для лечения многих недугов, в том числе недержания мочи.

Лазер для избавления от недержания мочи имеет много достоинств. Лазерное лечение недержания мочи в Онли Клиник – это достаточно простая и безболезненная процедура.

Что такое недержание мочи?

Симптомы появления недержания мочи достаточно выражены. Недержание мочи сложно не заметить и проигнорировать.

О недержании мочи врачи говорят, когда появляются частые позывы к мочеиспусканию, а в ночное время во время сна моча непроизвольно подтекает.

Недержание мочи, как правило, беспокоит женщин, а также пациентов преклонного возраста.

Лазерное лечение недержания мочи в Онли Клиник будет эффективно в следующих случаях:

- Недержание мочи стрессового или психологического характера.

Такой диагноз ставится при повышенном внутрибрюшном давлении из-за чрезмерной физической активности, кашля и чихания, смеха, прочих обычных действий. Такой вид недержания не опасен, его можно быстро вылечить.

- Ургетная форма недержания мочи.

В этом случае позыв к мочеиспусканию возникает неожиданно и процесс выхода мочи почти невозможно контролировать.

- Смешанная форма недержания мочи.

Смешанная форма недержания мочи сочетает симптомы стрессового, психологического и ургетного характера.

- Ночной энурез.

Непроизвольное, неконтролируемое мочеиспускание происходит в ночное время, во время сна.

Фото: Онли Клиник

Лечение недержания мочи. Как лечить недержание мочи?

В самом начале появления заболевания, недержание мочи можно вылечить с помощью регулярных простых тренировок мускулатуры МП.

Врачи Онли Клиник, которые занимаются решением проблемы недержания мочи, рекомендуют своим пациентам составлять график походов в туалет и строго его придерживаться.

Даже если есть сильные позывы в туалет, нужно постараться сдержаться.

Женщинам необходимо делать гимнастику Кегеля, проходить физиотерапию, принимать медикаменты.

Лазерное лечение недержания мочи оказывается максимально эффективным, если болезнь была вызвана стрессом, психологическим дискомфортом.

Также показаниями к применению лазера в лечении недержания мочи могут быть атония мускулатуры тазового дна.

Достоинства лазерного лечения недержания мочи в Онли Клиник.

Лазерная методика лечения недержания мочи у женщин подразумевает обработку внутренних органов женщины специальным лазерным оборудованием.

Специальная насадка, похожая на колбу, ребрами вводится глубоко во влагалище. Из нее идет распространение лучей лазера по всей поверхности органа. Доктор медленно вращает колбу, благодаря чему лазерной обработке подвергается вся поверхность органа.

Луч лазера воздействует на ткани, восстанавливая коллаген.

Благодаря тепловой волне лазера, в тканях начинается рост молодых структур, слой клеток обновляется.

Стенки органов мочеполовой системы становятся более подтянутыми и эластичными. Постепенно врач уменьшает зону обработки.

Стрессовое недержание мочи после курса лечения полностью исчезает. Как правило, для полного исчезновения симптомов недержания мочи достаточно 2 процедур длительностью по 20 минут.

Вернуться к привычному образу жизни пациентка может сразу после процедуры. Процесс восстановления и реабилитации длится совсем не долго. Возвращаться к интимной жизни можно уже через неделю, иногда и раньше.

Главные преимущества современной методики лечения лазером недержания мочи - это:

- Высокая эффективность. Положительные результаты лазерной терапии достигаются за короткий промежуток времени.

- Безопасность. Отсутствие противопоказаний и побочных эффектов.

- Безболезненность.

Фото: Онли Клиник

Противопоказания для лечения недержания мочи с помощью лазера

Лазерная терапия недержания мочи имеет ряд противопоказаний.

Врач Онли Клиник скорее всего не назначит лечение недержания мочи на лазерном аппарате при наличии у пациентки таких заболеваний, как:

- Сахарный диабет;

- Острые воспалительные или инфекционные патологии;

- Онкология;

- Дерматиты, кожные высыпания;

- Болезни крови;

- Гиперчувствительность;

- Невынашивание беременности.

Каждая пациентка – это отдельный индивидуальный случай.

Недержание мочи – это заболевание, которое требует безотлагательной помощи специалиста.

Если вы стали замечать у себя пугающие симптомы недержания мочи – обратитесь к специалисту Онли Клини как можно быстрее.

Проигнорировав заболевание или занимаясь самолечением, вы только усугубите болезнь.

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