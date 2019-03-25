2019-03-25T12:05:24+03:00
Общество

«Мы все умрем!»: Жители Нижнего Новгорода увидели в небе НЛО

Взволнованные горожане успели запечатлеть неопознанный объект [видео]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: очевидцыФото: очевидцы
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Поздно вечером 24 марта жители Нижнего Новгорода заметили НЛО в небе над городом. По-настоящему встревоженные горожане сфотографировали и сняли на видео странный объект.

Первым запечатлеть летящее по небу бело-голубое пятно успел Александр Скирко. Он находился в районе Советской площади, когда над ним пролетел «НЛО». Мужчина успел заснять это явление на видео.

На это видео, выложенное в соцсети, сразу слетелись шутники. Кого только ни увидели нижегородцы на записи: и Бэтмена, и Воланда, и даже Каспера.

- Мы все умрем, - ответил Денис Салмин.

- У нас в центре Сормова такое НЛО каждый вечер. Сормовские зори его испускают, - добавила Дарья Степанова.

- Я уже звоню из ванной по лейке в телевидение, - пошутил Сергей Макарычев, прикрепив фотографию Фрекен Бок – домоправительницы из мультфильма про Карлсона.

- Это инопланетяне, торопят космодром быстрее строить! – предположил.

Однако нашлись и те, кто не на шутку испугался.

- Гулял сегодня с собакой вечером, не видно ничего, вдруг увидел эту херню и испугался. Стою, смотрю и, похоже, ведро упало, и я как олень до подъезда побежал – рассказал Вячеслав Плескачев.

- Я вчера это видела в районе площади Комсомольской в 21час, - вспомнила Ирина Серова.

- В пятницу и вчера вечером наблюдали в Советском районе. Около Советской площади. Действительно странное какое то свечение, - добавила Наталья Данилова.

Как оказалось, объект был виден из разных уголков Нижнего Новгорода. Многие уверяют, что это прожектор, самолет или фонари.

НЛО на Советской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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