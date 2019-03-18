Певец Ян Марти написал песню о городе Арзамасе

Накануне Международного женского дня руководство АПЗ преподнесло приборостроительницам музыкальный подарок – на сцене ДК «Ритм» для них выступил лауреат премий «Шансон года» и «Золотой граммофон» певец Ян Марти. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Праздник начинался прямо у входа в зал, где прекрасной половине коллектива завода вручали цветы. А Ян Марти с первой же песни стал для зрительниц «своим»: они с радостью подпевали, отвечали на его вопросы и даже пригласили остаться в Арзамасе. Большинству оказались знакомы многие строчки его песен. Спел вокалист как самые известные свои произведения, так и новые, недавно написанные композиции. И все это в «живом» сопровождении музыкантов и бэк-вокалисток, с мощным световым оформлением.

Удалось женщинам АПЗ спеть хором с Яном «Вот кто-то с горочки спустился…» и даже потанцевать. Кроме того, заводчанки стали первыми слушателями премьерных песен исполнителя: «Грешен» и «Вопреки».

Но главный сюрприз ожидал зрителей в конце программы. Ян Марти, в сентябре прошлого года по приглашению генерального директора АПЗ выступив на Дне города Арзамаса и побывав на заводе, пообещал написать о предприятии и городе песню. И свое обещание сдержал. Вместе с ним весь зал с удовольствием пел:

«Без нас в России не летают», –

Так в Арзамасе говорят!

И пусть весь мир об этом знает:

Арзамас – великий град!»

– Понравилось все. А как Ян зал зажигал! Очень артистичный мужчина. И отличная танцевальная музыка, - поделилась впечатлениями Юлия Осипова из цеха №64.

– Свет, звук, песни, тексты – понравилось все. Особенно запомнилась песня «Контракты». Спасибо всем организаторам концерта! Настроение самое весеннее! – призналась Вера Шокурова из цеха №37.

– Мы в восторге! Ян Марти, песни, инструменты, музыканты – супер! – радуется Светлана Желтова из цеха №49.

– Современная музыка, отличная организация, потрясающее световое оформление. Большое спасибо заводу за такой подарок, за внимание к женщинам! – поблагодарила Любовь Круглова из цеха №41.

– Большое спасибо Олегу Вениаминовичу за то, что он нам устроил такой праздник. Незабываемые впечатления остались от квинтета ViVA, теперь навсегда запомним концерт Яна Марти! – рассказала Татьяна Абаимова из отдела кадров.