2019-03-15T14:48:33+03:00
Общество

Сотрудники Теплоэнерго получили награды губернатора и Законодательного собрания Нижегородской области

В числе награжденных – лучшие технические специалисты компани
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: ТеплоэнергоФото: Теплоэнерго
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Пять сотрудников Теплоэнерго получили награды в честь профессионального праздника – Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Почетный диплом губернатора Нижегородской области получил начальник организационно-технического управления АО «Теплоэнерго» Максим Бренчуков. Благодарности губернатора удостоены ведущий инженер производственно-технического отдела АО «Теплоэнерго» Наталья Матросова и начальник заречного отдела тепловой инспекции АО «Теплоэнерго» Светлана Хуртина. Благодарственное письмо Законодательного собрания Нижегородской области вручили инженеру 1 категории заречного отдела тепловой инспекции АО «Теплоэнерго» Татьяне Ефимовой, а мастер участка РТС «Нагорный» АО «Теплоэнерго» Ольга Созонова получила Почетную грамоту министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

Награды лучшим работникам сферы ЖКХ Нижегородской области вручили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин, министр энергетики и ЖКХ региона Андрей Чертков, председатель комитета Законодательного собрания Александр Шавин, председатель Областной организации профсоюза жизнеобеспечения Елена Ленина. Поздравляя лауреатов областных и ведомственных наград, Андрей Харин особо отметил, что «нижегородцы все чаще благодарят рядовых сотрудников ЖКХ за качественную работу, и региональная власть подтверждает это наградами».

Фото: Теплоэнерго

Фото: Теплоэнерго

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин подчеркнул, что «кадровый вопрос – один из самых важных для предприятия», ведь от профессионализма работников напрямую зависят комфорт и благополучие нижегородцев.

- В стратегическом плане развития компании на ближайшие три года наравне с модернизацией оборудования и увеличением объема замены сетей одним из основных направлений является создание комфортных условий для сотрудников. Это позволит привлечь лучших в этой сфере, сохранив и приумножив существующий кадровый потенциал, – заявил Илья Халтурин. – Мне приятно, что усилия наших работников поощряют наградами. Но для нас самая лучшая награда – это комфорт и уют в домах нижегородцев, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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