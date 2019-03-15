Афиша Нижнего Новгорода с 20 по 27 марта: Владимир Пресняков, Ирина Аллегрова и Константин Райкин

КОНЦЕРТЫ

Владимир Пресняков: «Слушая тишину…»

Громко вернувшись в топ всевозможных чартов с суперхитами «Неземная» и «Слушая тишину», Владимир Пресняков отправляется в первый за долгие годы всероссийский гастрольный тур, приуроченный к 50-летию музыканта. Он включает в себя более 15 городов от Воронежа до Владивостока. Лучший звук, лучший свет и лучшие песни - это однозначно станет большим событием в творческой жизни музыканта! (6+)

23 марта, 19.00

К/з «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билет: 1800 - 3600 руб.

«Незаконченный роман» Ирины Аллегровой

Аллегрова - одна из настоящих звезд, которые зажглись еще в Советском Союзе и привели российскую популярную песню в ХХI век. Вместе с ней мы пережили целую эпоху. Под ее песни мы шалели в 80-х от нежданного глотка свободы, переживали развал страны, в которой родились, мчались на «угнанной «девятке» и «разводили руками тучи» в лихих 90-х, чтобы со «свадебными цветами» приехать в новое тысячелетие. Ее голос стал неотъемлемой частью нашей жизни: вместе с ним мы влюблялись, женились и разводились, рожали детей, плакали о несбывшихся мечтах и надеялись на лучшее. Вместе с ее голосом мы искали ответ на вопрос: есть ли счастье? Через разноцветье лет она пронесла любовь к главному «страннику» своей жизни и главному герою своего «незаконченного романа» - своему слушателю. На концерте в Нижнем Новгороде прозвучат самые яркие хиты певицы из концертных программ разных лет и состоятся премьеры новых песен. (12+)

21 марта, 19.30

К/з «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: от 4000 руб.

«Вспомнить все»: прощальный тур группы Open Kids

Проект Open Kids отправляется в свое прощальное турне. Зрителям предлагается пройти весь творческий путь, дорогу становления группы от начала до самого ее конца. Вместе вы вспомните все-все песни и те радостные моменты, которые связывают каждого из вас с группой. Вас ждет незабываемое представление, в котором совместилось все то, что вам так нравилось и нравится до сих пор, воедино. Трюки, фокусы, любимые песни, мощные спецэффекты и декорации, танцы и виртуозные фишки - все это соединится в большое приключение в прощальном туре! Open Kids приглашают каждого из вас в последнее, наполненное яркими эмоциями путешествие, которое подарит вам самые душевные воспоминания! (6+)

22 марта, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1100 - 2800 руб.

«История страны в песнях». К 90-летию Николая Добронравова

Песни на стихи Добронравова - как учебник истории страны. Их пели в пионерских лагерях, на комсомольских стройках, олимпийских аренах, в армии и на флоте. Они звучали и продолжают звучать - с эстрады и в любимых кинофильмах.

Главные произведения своей жизни Николай Добронравов написал в соавторстве с композитором Александрой Пахмутовой. Она - его муза и спутница жизни. По словам поэта, в этом и заключается секрет их успеха. Освоение космоса, комсомольские стройки, спортивные победы - для всего этого Николай Добронравов находил самые точные и пронзительные слова. Его произведения - как гимн целой эпохе. Его талант - создавать суперхиты, которые живут в сердцах нескольких поколений. «Нежность», «Команда молодости нашей», «Девчонки танцуют на палубе», «Обнимая небо», «Как молоды мы были», «Птица счастья», «Надежда - мой компас земной» - невозможно перечислить все песни, написанные на стихи поэта Николая Добронравова. Они настолько искренни и чисты, что никогда не кажутся старомодными, никогда не надоедают. Это наши любимые песни, их пели, поют и будут петь. В этом концерте прозвучат стихи и всеми любимые песни поэта в исполнении известных нижегородских солистов в сопровождении Камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода» и Камерного хора «Нижний Новгород» под управлением дирижера Ивана Стольникова. (6+)

22 марта, 18.30

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 550 - 1400 рублей

Братья Сафроновы. «15 лет магии»

Сценическое семейное шоу»15 лет магии» - это классические и абсолютно новые трюки Братьев Сафроновых в постановке лучших режиссеров, хореографов, художников и костюмеров нашей страны. Братья Сафроновы - иллюзионисты XXI века. Их имена известны в России и далеко за ее пределами. Критики уже давно называют иллюзионистов «русскими Копперфилдами». Маги создают на сцене невероятные трюки, которым нет никаких объяснений! Сценическое шоу Братьев Сафроновых - это иллюзии, фокусы, магические превращения, опасные трюки и невероятные события. Вместе со зрителями иллюзионисты телепортируются в другую реальность, они будут читать мысли зрителей, заставят предметы передвигаться в пространстве, продемонстрируют возможность левитации человека, будут проникать в тела друг друга, исчезать и снова появляться среди публики. В финале спектакля иллюзионисты бросят вызов опасной электрической машине, изобретенной в 1896 г. знаменитым ученым Николой Теслой! Они продемонстрируют эффекты его легендарной электрической катушки - трансформатора, производящего высокочастотное электрическое напряжение. Мегаватты звука и света, уникальные спецэффекты и головоломки, юмор, розыгрыши, увлекательный сюжет и настоящая магия - все это ждет вас на шоу Братьев Сафроновых. (6+)

26 марта, 19.00

К/з «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билет: 1000 - 3800 руб.

Dadada-DanTenko. Шоу японских барабанщиков

Группа барабанщиков Dadada-DanTenko в своих выступлениях совмещают современное искусство и японские традиции. Это синтез музыки, театра и танца. Девять молодых артистов играют на национальных японских инструментах, таких как taiko, samisen, японская флейта и других. Они виртуозно выполняют юмористические музыкальные номера с игривой легкостью. Но за этой «игривостью» прячется суровая дисциплина и ежедневные тренировки, чтобы улучшить физическую силу и попрактиковаться в синхронности. Громогласный рев барабанов Tenko создает на сцене визуальный и музыкальный спектакль в лучших традициях современной музыки и возвышенной японской культуры.

Шоу Dadada-DanTenko было создано в 1987 году танцором и хореографом Isaya Mondori. После многих лет опыта в качестве классического танцора Mondori принял решение искать индивидуальный танцевальный стиль. Со временем он открыл для себя музыкальный инструмент, а именно японские барабаны, которые сделали танец более энергичным и активным. Эта комбинация танца и мощности барабанов отражена в шоу Dadada-DanTenko, которое на сегодняшний день стало успешным и популярным во многих странах мира. (12+)

28 марта, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-50-50

Билеты: 1000 - 2800 руб.

Вспоминая Поля Мориа. Гранд-оркестр Жан-Жака Дюстафре

Жан-Жак Жюстафре считает себя хранителем великих традиций, которые были заложены Маэстро Мориа. Жан Жак начал сотрудничать с Полем Мориа в 1971 году, записывая с ним студийные диски и выступая в разных странах мира. В 2005 году в очередном туре Поль Мориа доверил руководство своим оркестром Жан Жаку Жюстафре. Годом позднее Маэстро не стало. Его вдова, Ирен Мориа, принимает решение, что Гранд-оркестр Поля Мориа более не может существовать, и предлагает Жан-Жаку переименовать оркестр в Гранд-оркестр Жан-Жака Жюстафре, ведь публика и поклонники в разных странах мира по-прежнему хотят слышать родные мелодии в исполнении музыкантов, преданных Полю Мориа. Сейчас в составе Гранд-оркестра под руководством Жан-Жака Жюстафре 8 музыкантов из золотого состава Гранд-оркестра Поля Мориа. И, конечно, музыканты желают воздать должное этому великому композитору, исполняя его знаменитые произведения. Первые мемориальные гастроли Memorial Concert: Merci Paul Mauriat под руководством Жан-Жака Жюстафре впервые состоялись в 2009 году в Японии и Южной Корее с благословения вдовы Маэстро. Успех был ошеломительный! С тех пор оркестр под несменным руководством Жан-Жака Жюстафре снискал огромную популярность у зрителей, выступая в России, Украине, Прибалтике, Китае и других странах с программой «Посвящение Полю Мориа», в которую вошли произведения композитора, созданные им в разные годы. (6+)

28 марта, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 1800 - 4500 рублей

Творческий вечер Ларисы Рубальской

Имя Ларисы Рубальской хорошо известно любому поклоннику современной поп-музыки - ведь за свою творческую жизнь она написала стихи для более чем 600 песен, которые знает и любит вся страна, тем более что исполняют их лучшие артисты: Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Иосиф Кобзон, Алсу, Татьяна Овсеенко, Александр Малинин - да разве всех перечислишь! Ее стихи никого не оставляют равнодушным, они полны искренности, доброты, оптимизма, мудрости и самоиронии. Уже многие годы поэтесса Лариса Рубальская дарит свое сердце людям. Сама поэтесса говорит, что она такая же, как все люди: в ее жизни те же заботы и проблемы, те же трудности и те же радости. Она как нельзя лучше чувствует жизнь, потому что воспринимает ее такой, какая она есть. (6+)

28 марта, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 650 - 1650 рублей

«Мэри Поппинс». Сказка с оркестром

Каждый концерт абонемента «Сказочные путешествия в мир музыки», как и полагается настоящему путешествию, - это обязательно чудеса и приключения. Да и как может быть иначе, если главной героиней будет Мэри Поппинс - самая невероятная из всех нянь, которые когда-либо существовали? Она кажется строгой и высокомерной, но умеет превратить любую скучную действительность в увлекательную историю с абсолютно неожиданной развязкой. Поразительная Мэри Поппинс, летающая на раскрытом зонтике. На вид совершенно неприступная, но на самом деле добрейшая и все понимающая. Волшебная няня, которая учит не страшиться изменений в жизни, а, напротив, приветствовать и любить их - это же так здорово, когда дует ветер перемен…

Сказку прочтет артистка Камерного музыкального театра имени Степанова, лауреат театральной премии «Нижегородская жемчужина» Анастасия Павлина. Музыкальная часть представления будет исполнена Нижегородским русским народным оркестром. Он дополнит приключения Мэри Поппинс и ее воспитанников занимательными композиторскими фантазиями знаменитых американских композиторов-шутников Леонарда Бернстайна и Лероя Андерсона, а также произведениями «короля вальсов» Иоганна Штрауса-младшего. (0+)

23 марта, 12.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-50-50

Билеты: 300 руб.

СПЕКТАКЛИ

Гастроли театра Вахтангова. «Улыбнись нам, Господи!..»

Пьесу-притчу по роману Григория Кановича инсценировал Римас Туминас. О чем она? О долгом жизненном пути стариков евреев, едущих из местечка в Вильно узнать о судьбе сына одного из них, покушавшегося на жизнь генерал-губернатора.

«Куда бы мы ни поехали, куда бы ни шли, мы едем и идем к нашим детям. А они идут и едут в противоположную от нас сторону все дальше и дальше… И никогда мы с ними не встретимся…».

Много неожиданностей подстерегает путников. Длинна дорога в Вильно, но еще длиннее воспоминания о прошлом, полные лишения и обид, о смерти, что поджидает каждого, о несбывшихся надеждах, о потерях, которых не вернуть.

В этой истории один сюжет - дорога к детям, и один смысл - философия жизни, где каждому уготовано свое место. Все есть в этих воспоминаниях, нет только радости и надежды. А может быть, случится, наконец, чудо и палестинец доберется до земли обетованной, сына Эфраима оправдают, а Авнер, превратившись в дерево, обретет вечную жизнь... И все это произойдет?! Только улыбнись нам, Господи! В ролях: Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий, Виктор Добронравов, Юлия Рутберг и др. (16+)

20 марта, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 7000 рублей

Константин Райкин в моноспектакле «Самое любимое»

Константин Райкин - художественный руководитель театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, народный артист России, режиссер, лауреат Государственных премий РФ, четырежды лауреат премий «Золотая Маска», «Хрустальная Турандот», «Чайка», «Кумир», «Триумф». Творческий вечер-спектакль «Самое любимое» - это высокая поэзия, пропущенная через сердце, рассказы признанного театрального лидера и, конечно, воспоминания. Воспоминания о начале творческого пути, о детских увлечениях, о сомнениях в выборе профессии, юношеских увлечениях спортом, животным миром, упорное нежелание следовать семейным актерским традициям - обо всем этом К. А. Райкин не рассказывает, а играет маленькие миниатюры. Особое место занимают воспоминания об отце, этом гении сцены, слава которого пересекла границы Советского Союза. Зритель словно прослеживает его жизненный путь. В основной части своего моноспектакля-концерта Константин Райкин читает стихи величайших поэтов, любовь к которым сопутствовала всей его жизни. Со сцены звучат стихи Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе де Вега, Александра Пушкина. (12+)

24 марта, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1200 - 3200 руб.

«Авантюрная семейка, или Как украсть миллион». Комический детектив

Чтобы поправить свое материальное положение, молодая семья решает взять под патронаж пожилую состоятельную даму. Одинокая немка с русскими корнями находится быстро и приезжает к новоявленным опекунам. Можно представить, что из этого может получиться, когда они поселяются в одном доме - немка, эстонка и русский муж Вася… А если еще связать их строгим контрактом… Добавить к этому старческий эгоизм и сложные межнациональные отношения, а завершить все это неожиданным исчезновением героини, которое расследует местная полиция. Вот и получился остросюжетный комический детектив «Авантюрная семейка»! В ролях: Виктория Тарасова, Александр Носик, Татьяна Орлова, Сергей Рубеко, Илья Бледный. (16+)

27 марта, 19.00

К/з «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1000 - 2500 рублей

Белла Ахмадулина. «Друзей моих прекрасные черты…»

Произведения Беллы Ахмадулиной прозвучат в исполнении заслуженного работника культуры РФ Марии Рыминой. Песни на стихи Беллы Ахмадулиной исполнит Елена Варакина. Скрипка- Анна Иващенко.

…Поэт, прозаик и переводчик Белла Ахмадулина по праву считается одним из крупнейших поэтов-лириков второй половины ХХ века. Начало литературного пути Беллы Ахмадулиной пришлось на время, когда были живы и активно работали Б. Пастернак, А. Ахматова и В. Набоков - корифеи русской литературы XX века. В эти же годы внимание общества было приковано к трагической судьбе и творческому наследию О. Мандельштама и М. Цветаевой. Именно Ахмадулиной выпала нелегкая миссия подхватить поэтическую эстафету из рук великих предшественников, восстановить, казалось бы, навечно распавшуюся связь времен, не дать прерваться цепочке славных традиций отечественной словесности. И если сейчас можно смело говорить о существовании самого понятия «изящная словесность», то это во многом является заслугой Б. Ахмадулиной перед русской литературой. Первые стихотворения Беллы Ахмадулиной были опубликованы, когда поэтессе было восемнадцать. Спустя всего несколько лет ее творческие вечера уже проходили с аншлагом, а тексты становились шлягерами.

Для поэзии Ахмадулиной характерны напряженный лиризм, изысканность форм, очевидная перекличка с поэтической традицией прошлого. Иосиф Бродский называл Ахмадулину «несомненной наследницей лермонтовско-пастернаковской линии в русской поэзии». (6+)

23 марта, 16.00

Центр культуры «Рекорд», ул. Пискунова, 11; тел. 437-31-21

Билеты: 200 - 300 руб.

Премьера в ЦТМ: «Сосед»

«Два человека - молодой и старый - будут полтора часа говорить ни о чем. И вам захочется, чтобы это длилось вечно, как и ваша жизнь - полная одиночества и ищущая сострадания. И это тоже очень смешно и всех жалко. Особенно себя», - создатель системы театральных лабораторий Олег Лоевский о пьесе «Сосед».

Режиссер Евгений Маленчев: «Я думаю, что «Сосед» - это спектакль для тех, кто обычно не ходит в театр, и для тех, кто хочет увидеть, каким еще театр может быть». Эскиз по пьесе Павла Пряжко «Сосед» - один из победителей режиссерской лаборатории современной драматургии, которая проходила в ЦТМ при поддержке Школы-студии МХАТ и Центра им. Вс. Мейерхольда осенью 2018 года. В ролях: Руслан Кутлыев, Федор Боровков, Иван Пилявский, Антон Парамонов, Евгений Пыхтин. (12+)

22 марта, 19.00

Центр театрального мастерства, ул. Варварская, 32; тел. 413-44-06

Билеты: 500 рублей

ВЫСТАВКИ

«Бумажные истории». Выставка в Арсенале

«Бумажные истории» - это выставка бук-арта, скетчбуков, комиксов, а также всевозможных промежуточных рисовано-печатных форм. Выставка на фоне коллекции лубка, который в значительной мере был историческим предшественником опытов современных художников в составлении авторских отчетов, журналов, дневников, манифестов, размышлений, рисованных фантазий - словом, «бумажных историй». На выставке представлены работы из собрания Муромского историко-художественного музея, из коллекций Оксаны Будулак и группы «Провмыза», от издательства «Бумкнига» и объединения «Морс», а также от авторов из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Красноярска, Казани и Чебоксар.

Занятие «бумажным искусством» очень демократично (как был демократичен и сам лубок) и, как следствие, чрезвычайно разнообразно. Нет четких границ между форматами, нет незыблемых правил, нет общепринятых стандартов. «Кто во что горазд» - но при этом у каждого автора свои ориентиры, излюбленные темы, художественные принципы и кумиры. Очень условно можно разделить весь этот бумажный ворох на несколько зон.

Собирая все это многообразие на одной выставочной площадке, организаторы хотели продемонстрировать различные изобразительные манеры и стилевые установки, ухищрения печати и изыски рукоделия, возможности бумаги и диапазон графики. Словом, показать художественность «как она есть» - как правило, молодую, не вполне еще зрелую, не прошедшую решета галерей и критиков, порой наивную и резкую, но свободную и открытую. Разную - как сама жизнь с ее бесконечными историями. (12+)

По 24 марта

Арсенал, Кремль, корп. 6; тел. 422-45-54

Билеты: 100 - 200 руб.

«Сто иллюстраций к песням Фатьянова». Из фондов РМФ

Русский музей фотографии приглашает посетить выставку, посвященную 100-летию со дня рождения поэта-песенника Алексея Фатьянова. Песни на стихи Алексея Фатьянова вошли в золотой фонд советской музыкальной лирики. Их исполняли со сцены, они звучали в кинофильмах, редкое застолье обходилось без этих задушевных, простых, исполненных глубокого чувства песен. «Когда весна придет, не знаю…», «Соловьи», »На солнечной поляночке», «Первым делом, первым делом самолеты», «В городском саду», «За Рогожской заставою»… Многие из них так органично вошли в жизнь людей послевоенного времени, что стали поистине народными, и сейчас, спустя столько десятилетий, они все говорят нам о любви, дружбе, памяти, мечте о счастье. Те же настроения проявлялись в послевоенной фотографии. Память о войне, надежды на счастливую жизнь в мирное время, созидательный труд - все это нашло воплощение в работах советских фотографов.

Горьковские фоторепортеры Нисон Капелюш, Виктор Бородин, Владилен Изволенский много снимали для газет и журналов. Наряду с официальным пафосом в их работах 1950-1960-х гг. отразилось стремление приблизиться к человеку, запечатлеть повседневность. Темами снимков становились будни рабочих районов, моменты отдыха горьковчан в скверах, на набережных, труд в заводских цехах, студенчество, счастливое детство. Люди на снимках – это герои песен Фатьянова, его современники; исполняя его песни, они пели о себе, об испытаниях, победах и надеждах своего поколения. (6+)

По 24 марта

Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9-а; тел. 437-37-43

Билеты: уточнить по телефону