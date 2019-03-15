2019-03-15T12:10:52+03:00
Общество

В гендерные праздники нижегородские мужчины оказались многословнее женщин

Мобильный оператор Tele2 сравнил итоги пользовательской активности абонентов 23 февраля и 8 марта
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Мобильный оператор Tele2 сравнил итоги пользовательской активности нижегородских абонентов в гендерные праздники. В Международный женский день Tele2 зафиксировала наиболее высокую активность абонентов как в части использования голосового трафика и SMS, так и в количестве скачанных гигабайтов.

Мобильный оператор Tele2 проанализировал активность абонентов Нижегородской области 23 февраля и 8 марта. По статистике, общее количество голосовых вызовов в Международный женский день в 1,5 раза превысило число звонков, совершенных в День защитника Отечества. При этом длительность всех входящих вызовов у женщин в их праздник почти вдвое больше разговоров 23 февраля. Традиционно более многословные женщины в праздничные дни неожиданно уступили мужской половине по средней продолжительности одного вызова: по оценке специалистов, в среднем каждое поздравление с 23 февраля длилось почти 3 минуты, а средняя продолжительность входящего вызова у женщин в их праздник составила более 5 минут.

Высокую активность в Международный женский день Tele2 наблюдала и в других каналах связи. Количество SMS, отправленных мужчинами в этот праздник, на 20% превысило аналогичный показатель, зафиксированный оператором в День защитника Отечества. В связи с растущей популярностью соцсетей и мессенджеров Tele2 также сравнила использование интернет-трафика в праздничные дни. Количество скачанных гигабайтов в Международный женский день на 23% превышает объем data-трафика, использованного 23 февраля.

Кроме того, Tele2 проанализировала появление новых устройств в своей сети 23 февраля и 8 марта. Оператор предположил, что смартфоны могли стать подарком к одному из гендерных праздников. По статистике, количество таких гаджетов у мужчин в День защитника Отечества и у женщин 8 Марта выросло примерно одинаково, однако в качестве подарка для женщин клиенты выбирали смартфоны более высокой ценовой категории – гаджеты премиум-класса Apple и Samsung, а мужчинам чаще дарили устройства категории топ-брендов: Honor, Huawei, Xiaomi, Meizu и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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