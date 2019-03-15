Иван Ургант пошутил над нижегородцами за раскидывание блинов на Масленицу

Скандал с раскидыванием блинов в нижегородском музее-заповеднике Щелоковский хутор на Масленицу, попал и на федеральный телеканал. Видео, где нижегородцы ловят блины, было показано в телепередаче «Вечерний Ургант».

- Ой, смешно! Ой, хорошо! - задорно прокомментировал видео Иван Ургант. – Может, кто-то ключи потерял в блинах?

Позже Ургант пошутил, что это был конкурс: поймай блины ртом, «и на четвереньках нести его в норку и там есть». После небольшой паузы шоумен продолжил.

- С другой стороны, Никита Сергеевич Михалков в своем имении со своими крепостными, что хочет то и делает, - подытожил Иван Ургант.

Напомним, видео с раскидыванием блинов с чердака одного из домов на Щелоковском хуторе появилось в социальных сетях 11 марта. Многие нижегородцы осудили поступок организаторов масленичных гуляний.

- Зажрались от недоумия и сытости, едой бросаться ради забавы, - написал в социальной сети Денис Зайцев.