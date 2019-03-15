2019-03-15T11:36:42+03:00
Общество

Иван Ургант пошутил над нижегородцами за раскидывание блинов на Масленицу

В передаче "Вечерний Ургант" шоумен назвал нижегородцев крепостными Никиты Михалкова [видео]
Юлия ДАНЧЕНКО
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Иван Ургант пошутил над нижегородцами за раскидывание блинов на Масленицу. Фото скрин с видеоИван Ургант пошутил над нижегородцами за раскидывание блинов на Масленицу. Фото скрин с видеоФото: Первый канал
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Скандал с раскидыванием блинов в нижегородском музее-заповеднике Щелоковский хутор на Масленицу, попал и на федеральный телеканал. Видео, где нижегородцы ловят блины, было показано в телепередаче «Вечерний Ургант».

- Ой, смешно! Ой, хорошо! - задорно прокомментировал видео Иван Ургант. – Может, кто-то ключи потерял в блинах?

Позже Ургант пошутил, что это был конкурс: поймай блины ртом, «и на четвереньках нести его в норку и там есть». После небольшой паузы шоумен продолжил.

- С другой стороны, Никита Сергеевич Михалков в своем имении со своими крепостными, что хочет то и делает, - подытожил Иван Ургант.

Напомним, видео с раскидыванием блинов с чердака одного из домов на Щелоковском хуторе появилось в социальных сетях 11 марта. Многие нижегородцы осудили поступок организаторов масленичных гуляний.

- Зажрались от недоумия и сытости, едой бросаться ради забавы, - написал в социальной сети Денис Зайцев.

Иван Ургант пошутил над нижегородцами.Исполнительница главной роли в фильме Андрея Звягинцева Нелюбовь Марьяна Спивак расскажет о ретро-детективе Шифр и о съемках в новом фильме Дэнни Бойла, а музыкальный номер представит британская группа Enter Shikari.

ИСТОЧНИК KP.RU

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