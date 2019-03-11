Масленичные гуляния обернулись скандалом: блины кидали в толпу празднующих

Несмотря на то, что масленичные гуляния уже закончились, отголоски празднования докатились и до сегодняшнего дня. В социальных сетях активно обсуждают разбрасывание блинов со второго этажа деревянного дома на Щелоковском хуторе, где праздновали проводы зимы.

Судя по видео, нижегородцы, собравшиеся отмечать Масленицу в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике были настроены весьма игриво, а потому с полным восторгом встретили летящие в них блины. Люди радостно подпрыгивали, стараясь поймать летящий блин, после чего тут же съедали добычу.

Однако такая забава понравилась не всем.

- Зажрались от недоумия и сытости, едой бросаться ради забавы, - написал в социальной сети Денис Зайцев.

- Ужас. Одни не очень умные люди бросают , а другие так же не очень умные люди ловят. Все так унизительно и противно. Едой кидаться! Кроме того интересно, живот потом ни у кого не заболел от таких пойманных в антисанитарии блинов? – вопрошает Акимова Мария.

Но тут же на защиту скидывания блинов в толпу вступились те, кто с удовольствием участвовал в мероприятии.

- Ничего страшного в этом нет. Масленичные забавы. Дети и взрослые были в восторге, ловили блины. Радость и счастье. Единственное, чего не учли сотрудники музея, вероятной неадекватной реакции диванных экспертов из интернета, - высказалась Светлана Шуга.