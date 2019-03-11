2019-03-11T12:15:58+03:00
Общество

Масленичные гуляния обернулись скандалом: блины кидали в толпу празднующих

Нижегородцы осудили разбрасывание еды [видео]
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Масленичные гуляния в обернулись скандалом: блины кидали в толпу празднующих. Фото: "Щелоковский хутор"Масленичные гуляния в обернулись скандалом: блины кидали в толпу празднующих. Фото: "Щелоковский хутор"
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что масленичные гуляния уже закончились, отголоски празднования докатились и до сегодняшнего дня. В социальных сетях активно обсуждают разбрасывание блинов со второго этажа деревянного дома на Щелоковском хуторе, где праздновали проводы зимы.

Судя по видео, нижегородцы, собравшиеся отмечать Масленицу в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике были настроены весьма игриво, а потому с полным восторгом встретили летящие в них блины. Люди радостно подпрыгивали, стараясь поймать летящий блин, после чего тут же съедали добычу.

Однако такая забава понравилась не всем.

- Зажрались от недоумия и сытости, едой бросаться ради забавы, - написал в социальной сети Денис Зайцев.

- Ужас. Одни не очень умные люди бросают , а другие так же не очень умные люди ловят. Все так унизительно и противно. Едой кидаться! Кроме того интересно, живот потом ни у кого не заболел от таких пойманных в антисанитарии блинов? – вопрошает Акимова Мария.

Но тут же на защиту скидывания блинов в толпу вступились те, кто с удовольствием участвовал в мероприятии.

- Ничего страшного в этом нет. Масленичные забавы. Дети и взрослые были в восторге, ловили блины. Радость и счастье. Единственное, чего не учли сотрудники музея, вероятной неадекватной реакции диванных экспертов из интернета, - высказалась Светлана Шуга.

Разбрасывание блинов во врем Масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Четыре человека погибли в ДТП на нижегородских дорогах за праздничные дни
Неизвестные подожгли детскую коляску в подъезде жилого дома в Приокском районе
Правительство Нижегородской области проведет правовые консультации для льготников
Нижегородцы смогут услышать лекцию «Русский язык - до и после Пушкина»
«Прямая линия» по борьбе с экстремизмом пройдет в Нижегородской области 12 марта
Пожилой нижегородец погиб на пожаре в Павловском районе
Первая в этом году гроза прошла в Нижегородской области 9 марта
В Сарове работник аптеки отказался выдать инвалиду лекарства
Двое детей пострадали в массовом ДТП в Нижегородской области
В Йошкар-Оле осудят нижегородца, похитившего 44 шубы на 1,8 миллиона рублей
Упавший бетонный столб перегородил дорогу на Монастырке
Следователи проверяют информацию о падении глыбы льда на женщину в Дзержинске
Разбойник-рецидивист ограбил магазин в Заволжье
Глеб Никитин поздравил нижегородских работников архивов с профессиональным праздником
Международная выставка «Река-море» откроется в Центре культуры «Рекорд»
Нижегородские школьники вошли в десятку лучших в интеллектуальной олимпиаде ПФО
Куриное мясо, яблоки и подсолнечное масло подешевели в Нижегородской области
Фотовыставка «Юрий Гагарин – первый космонавт» откроется в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде открылся фестиваль немецких фильмов
В Нижнем Новгороде задержали похитителя бритвенных станков
50 нижегородцев отправятся в учебно-тренировочный поход
В Нижегородской области откроется театральный фестиваль «Премьеры сезона»
Глеб Никитин: «8 Марта - это время особой концентрации нашей любви и признательности»
Церемония закрытия «Зимней сказки» пройдет 10 марта
Глеб Никитин провел заседание подгруппы «Формирование комплексной системы обращения с ТКО»