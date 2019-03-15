2019-03-15T10:07:44+03:00
Общество

Нижегородец Денис Черышев выложил фотографии самых напряженных моментов матча в Краснодаре

Поклонники сокрушались, что Черышев не поддался краснодарцам
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородец Денис Черышев выложил фотографии самых напряженных моментов матча в КраснодареНижегородец Денис Черышев выложил фотографии самых напряженных моментов матча в КраснодареФото: СОЦСЕТИ
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Полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев снова приехал в Россию, чтобы сразится на футбольном поле. В последний раз Денис сражался за сборную России во время чемпионата мира по футболу. Тогда он стал любимчиком россиян. Теперь же он оказался по другую сторону – 14 марта испанский клуб играл против ФК «Краснодар» в 1/8 финала Лиги Европы на домашнем поле противника. Матч закончился со счетом 1:1. В результате ФК «Краснодар» вылетел.

После матча в социальных сетях Денис Черышев выложил фотографии напряженных моментов игры.

- На все воля божья! Идем дальше! Спасибо, Краснодар, за теплый прием, - подписал он снимки.

Поклонники Дениса разрывались: с одной стороны, они болели за «Краснодар», а значит все игроки «Валенсии» были врагами, с другой – симпатии полузащитнику российской сборной многие питают теплые чувства.

- Если бы не перехватил мяч у Классона, «Краснодар» вышел бы эх, - горевал a.s.s_88.

- Э-эх! Денис, Денис. Подкрался к Классону. Если бы не ты , то мы пошли бы дальше. Но ты молодчина! – написал traut00.

- Эх, жаль Краснодар. Но выступили они достойно в еврокубках! Респект им! Денис, удачи тебе и «Валенсии» в дальнейшем пути! - собрав волю в кулак, написал ilko_rebas.

- Поздравляю, хотя я за «Краснодар», но я тебя обожаю, - разрывался bossnikitoz.

- Спасибо, Дэнчик, за игру! Ты пару раз прощал «Краснодар» и давал нам шанс пройти дальше, - поблагодарил dengaz777.

cheryshev90cheryshev90
Денис Черышев во время матча с ФК "Краснодар"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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