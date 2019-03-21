Нижегородский гидрометцентр: подтоплений в этом году не будет

Многие нижегородцы ждут прихода весны с большим нетерпением, но те, чьи дома находятся недалеко от рек, каждую весну боятся, что их дома будут затоплены. В этом году готовиться к половодью нижегородцы начали заранее - мартовское солнце уже начало растапливать снег и даже первая гроза в этом году пришлась на первую декаду марта. По данным нижегородского гидрометцентра, вскрытие рек в этом году тоже произойдет на четыре-пять дней раньше обычного. От Горбатовки до Нижнего Новгорода лед тронется уже в первых числах апреля, а на Ветлуге - во второй декаде апреля, что является среднеклиматической нормой.

Но бояться подтоплений в этом году не стоит. По данным нижегородского гидрометцентра, увлажнение и промерзание почвы осенью и зимой было ниже среднемноголетних значений. Да и снегов в Нижегородской области не так много. Начальник гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжского УГМС» Людмила Филина рассказала, что по данным снегосъемки 15 марта в бассейнах Оки и Чебоксарского водохранилища снегозапасы приблизились к среднемноголетним значениям. В бассейне Горьковского водохранилища рек Суры и Ветлуги количество снега лишь немного превышает норму.

Также по данным нижегородского гидрометцентра, максимальные уровни Оки и Волги ниже многолетних значений: в нижнем течении Оки – на один-два метра, на Волге – на 0,5-1,5 метра (при сбросах Нижегородской ГЭС 4000м3/с). На Ветлуге максимальный уровень воды сейчас находится около нормы.

- По Волге и Оке мы не ожидаем подтоплений, - сказала Людмила Филина. - Что касается малых водных объектов, то подтопления возможны в бассейне Пьяны. Они могут быть в том случае, если во время пика половодья пройдут сильные и интенсивные дожди.

При этом пик половодья на Оке ожидается в конце апреля, а на Волге в районе Нижнего Новгорода – в последних числах апреля-первой декаде мая.

Но несмотря на столь благоприятные прогнозы, коммунальные службы Нижнего Новгорода во всю готовятся к подъему воды: во всех районах города проведены смотры противопаводковой техники, создано восемь противопаводковых отрядов, организованы пункты временного размещения пострадавших. На борьбу с большой водой будет привлечено более пяти тысяч человек и 1300 единиц техники.

Правда, в городе приходится бороться не только с подъемом воды в реках, которого, кстати, еще нет, но и с таянием снега, горы которого лежат на улицах Нижнего Новгорода. А поскольку в Нижнем Новгороде плохо работает ливневая канализация, то подвалы многих домов уже оказались затоплены. Коммунальные службы пытаются исправить ситуацию.

- Ежедневно ведутся работы по откачке воды и вывозу снега, - написал в социальной сети заместитель мэра Нижнего Новгорода Роман Колосов. - За март вывезено 10 351,5 кубов воды и 195 315 кубов снега.

Так что, возможно, в этом году благодаря усилиям коммунальщиков и благоприятным погодным условиям, нижегородцы смогут радоваться приходу весны, не думая о том, как спасти свое имущество.

КСТАТИ

Критическим уровнем, при котором происходит затопление (подтопление) территории Нижнего Новгорода является отметка в 72 метров Балтийской системы. По данным на 21 марта, в районе Чкаловской лестный уровень воды находится на отметке 64,59, в Сормове – 64,8, а в Новинках – 65.