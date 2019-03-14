«Метро – в Нагорную часть, новое депо – в Сормове»: нижегородские депутаты провели выездное заседание в метрополитене

В ночь на 14 марта в нижегородском метрополитене состоялось выездное совещание постоянной комиссии городской думы по транспорту и связи. Мероприятие проходило в ночное окно работы МП «Нижегородское метро». Участниками совещания стали председатель комиссии Станислав Прокопович, заместитель председателя комиссии Герман Карачевский, депутаты гордумы Евгений Лазарев и Артем Савин, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Роман Колосов, а также депутаты Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков и Артем Баранов.

«Метро – в Нагорную часть, новое депо – в Сормове»: нижегородские депутаты провели выездное заседание в метрополитенеФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Выездное совещание началось с посещения электродепо «Пролетарская», которое производит оборудование и текущий ремонт электропоездов, а также готовит вагоны к капитально-восстановительному ремонту, который производится в Москве иди Санкт-Петербурге. На данный момент электродепо заполнено под завязку – в случае появления новых станций понадобится новое помещение.

- Участок, на котором будет располагаться новое депо, давно закреплен – это в районе станции «Варя». Причем не имеет значения, куда в ближайшее время пойдет метро – в центр города, на Мещеру, в Сормово – электродепо все равно будет на «Варе», - отметил директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев.

Затем депутаты оценили капитальный ремонт тоннеля на перегоне «Пролетарская – Автозаводская», осмотрели совмещенную трансформаторную подстанцию на станции «Комсомольской», а также комнату досмотра пассажиров и багажа.

«Метро – в Нагорную часть, новое депо – в Сормове»: нижегородские депутаты провели выездное заседание в метрополитенеФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

По словам Олега Яушева, сейчас парк нижегородского метрополитена состоит из 130 вагонов, срок службы каждого из которых составляет 31 год. С помощью капитально-восстановительного ремонта срок работы вагона продлевается еще на 15 лет. Кроме того, отремонтировать вагон - в 2,7 раза дешевле, чем купить новый.

- Чтобы интервал движения поездов не увеличивался, в 2019 году нужно отремонтировать шесть составов, или 26 вагонов. Концессионное соглашение по ремонту уже заключено, ремонт первых вагонов начнется в конце марта, а к июню-июлю все работы должны быть завершены.

«Метро – в Нагорную часть, новое депо – в Сормове»: нижегородские депутаты провели выездное заседание в метрополитенеФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Станислав Прокопович отметил, что количество подвижного состава метрополитена для нужд Нижнего Новгорода в настоящее время достаточно. Вагоны находятся в технически исправном состоянии, а капитально-восстановительный ремонт производится согласно графику.

- Метро – один из самых затратных видов транспорта. Мы побывали и в депо, и на подстанции, нам стало абсолютно очевидно, на что направляются бюджетные деньги. Одному муниципальному бюджету тут не справиться, без федерального софинансирования город не сможет развивать метро. Депутаты всех уровней намерены привлекать федеральные средства, – отметил председатель комиссии. – Конечно, хотелось бы построить несколько станций метро в верхней части города, чтобы эта структура была гармоничной, чтобы у жителей Нагорной и Заречной частей города была равная доступность к метро.