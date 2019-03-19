«Звон кандалов и перекошенные лица в зеркалах»: Жуткие привидения разгуливают по Нижегородскому острогу

Белое двухэтажное здание с четырьмя башнями по углам, построенное в XIX веке в историческом центре Нижнего Новгорода, окутано жуткой историей и легендами. До 1914 года там содержались местные преступники и те, кто следовал по этапу в Сибирь. Да, речь идет о Нижегородском остроге.

Более 10 лет назад он был закрыт на реставрацию и доступ внутрь сейчас запрещен. Однако одной из местных жительниц удалось туда попасть. И увиденное там подвергло девушку в шок.

«След был четкий и свежий»

Нижегородский экскурсовод и блогер Елена Митягина увлекается мистикой и любит изучать тайны Нижнего Новгорода. Но даже она не ожидала увидеть в остроге настолько жуткие вещи. Девушка согласилась поделиться с «Комсомольской правдой» подробностями.

- Я бывала в Нижегородском остроге несколько раз и иногда замечала странные вещи. Их можно увидеть, если хорошенько присмотреться. Но на прошлой неделе я действительно испугалась, когда увидела на полу след босой человеческой ноги. Он был свежий и четкий, - с волнением рассказывает Елена.

Фото: страница Елены в Instagram

Да, скептики сразу могут заявить, что это фотошоп или постановочное фото. Однако девушка заверяет, что «в подделке просто нет смысла».

- Несколько лет назад в остроге был музей. Но ведь в наши дни туда закрыт доступ, кто попало не может зайти внутрь. Здание охраняется, а в подвале, где я нашла след, вообще всегда пусто. Говорят, там даже полы не моют, - убеждает нижегородка.

Она сфотографировала окно, в котором тоже заметила жуткие человеческие очертания.

Нижегородка запечатлела странные явления внутри старого замкаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Сотрудники музея не раз слышали жуткие звуки»

Более того, люди, которые ранее работали в остроге, уверяют, что разговоры о призраках в старом замке правдивы.

- Мне удалось пообщаться с бывшими работниками музея. Они подтвердили, что неоднократно слышали жуткие звуки из того самого подвала, - поделилась Елена.

Речь идет о месте, в котором держали преступников. Говорят, во время ареста им запрещали сидеть и лежать, заставляли ходить по кругу в кандалах. Согласно архивным документам камеры практически всегда были переполнены, арестанты буквально стояли друг на друге.

- Сотрудники сказали, что слышали звон кандалов и даже видели в зеркалах перекошенные лица, - продолжает девушка.

Энциклопедия Нижнего Новгорода даже опубликовала их красноречивое описание, сделанное начальником тюрьмы: «...Карцера все отапливаются, но вентиляции в них не имеется, да и сделать ее едва ли возможно; вентилируются же они простым способом, когда не бывают заняты, то в них растворяются двери, в карцерах лежанок не имеется, а арестованные в них лежат на каменном полу; отдельных кувшинов для воды и ведер также не имеется, а в карцера ставится чашка с водой и парашка из оцинкованного железа». Устройство карцеров не соответствовало даже предписаниям Главного тюремного управления.

Белое двухэтажное здание с четырьмя башнями по углам, построенное в 19-м веке в историческом центре Нижнего Новгорода, окутано жуткой историей и легендами

«Вышла с седой головой и не могла произнести ни слова»

Она также рассказала нам жуткую историю, которую когда-то поведал ей человек, работавший в остроге охранником. Якобы лет пять назад в здание пришла девушка, которая проводила какие-то исторические исследования. Ей устроили экскурсию, а потом оставили одну на подземном этаже.

- Спустя пятнадцать минут несчастная вышла оттуда с седой головой и не могла произнести ни слова. Что она там увидела, остается загадкой. Но что-то очень напугало девушку. Сами сотрудники службы охраны здания имеют стальные нервы. Они верят в обитающую там нечисть, но совершенно ее не боятся. Может быть, поэтому она их и не трогает, - с ужасом закончила историю Елена.

До 1914 года там содержались местные преступники и те, кто следовал по этапу в СибирьФото: СОЦСЕТИ

Действительно, глядя на фото, которые она сделала в остроге, становится жутковато.

Нижегородцы, которые подписаны на Елену в Instagram, по-настоящему испугались, а некоторые даже утверждают, что тоже сталкивались с жуткими вещами в остроге.

- Работала в тогда ещё музее Острог. Совершенно точно могу сказать, что это не выдумки, - написала в комментариях student_ka06.

КСТАТИ

По легенде, в Нижегородском остроге бродит призрак Мишки Германца. Он был вором и в то же время завербованным полицией агентом. Среди уголовников пользовался авторитетом, но обо всех действиях криминального сообщества исправно сообщал блюстителям порядка – кроме своих планов, разумеется. Долгие годы ему удавалось усидеть на двух стульях, и лишь в 1905 году воровской мир его вычислил – Германец прокололся, приняв личное участие в задержании шайки грабителей на Похвалинском съезде.

Преступник сбежал из города и еще несколько лет где-то скрывался. Только после революции его удалось наконец поймать и посадить в тюрьму, где его вскоре убили. А с середины XX века его призрак начал появляться то в здании Нижегородского острога, то в архиве Горьковской области в Балахне, где когда-то тоже была тюрьма. Как ему удавалось перемещаться с одного места на другое – непонятно, впрочем, от столь хитрого и изворотливого мошенника можно ожидать любых каверз. Даже после смерти.

Люди, которые ранее работали в остроге, уверяют, что разговоры о призраках в старом замке правдивы.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Справка КП

Нижегородский острог — бывшая тюрьма. Здание было построено в 20-е годы XIX века рядом с площадью Свободы.

Там содержались преступники. В острог заключали таких знаменитых людей, как Владимир Короленко, Максим Горький, Яков Свердлов, Петр Заломов, Николай Семашко, Александр Пискунов и Платон Лебедев-Керженцев.

В 1914 году тюрьму пришлось закрыть, как не соответствующую минимальным условиям для таких заведений. Во время Первой мировой войны острог использовался как тюрьма для военнопленных. Во время Великой отечественной войны в здании острога располагался эвакуационный госпиталь.

В 1981 году бывший тюремный корпус был передан Нижегородскому государственному историко-архитектурному музея-заповеднику для размещения экспозиции. Однако в 2009 году острог был закрыт на реставрацию. После этого музей не вернули в здание, и в 2014 году было решено отдать его под офисные помещения.