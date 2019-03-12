Инвалиду-колясочнику, «замурованному» в своей квартире на целый год, установили пандус

История о 65-летнем инвалиде-колясочнике Григории Забурдаеве, оказавшемся по милости соседей в заточении в собственной квартире, не на шутку всколыхнула всю нижегородскую общественность. Напомним, в начале февраля весь интернет облетел крик о помощи единственного в нашем городе таксиста-колясочника. После капитального ремонта в подъезде не нашлось места для его пандуса.

- В этом доме я живу уже 28 лет, - признается сам Григорий. - В Советском Союзе ни пандусов, ни электроподъемников не было, поэтому я из досок сделал себе самодельный трап и привинтил его к стене. Когда нужно, жена его опускала и свозила меня по нему на коляске. На время ремонта трап демонтировали, чтобы не мешал рабочим выкладывать плитку. А после окончания строительных работ на место его так и не вернули - соседи заявили, что грубые сколоченные доски портят внешний вид образцового подъезда.

Теперь Григорий Иванович никак не нарадуется "обновке".Фото: СОЦСЕТИ

Не удовлетворили эстетические требования соседей ни электрический подъемник, ни откидной пандус. Хотя инвалид даже готов был сам оплатить их покупку и установку. В результате, дело дошло до суда, затянувшегося на год. Все это время Григорий Забурдаев был заточен в собственной квартире – каждый раз, чтобы спуститься ему приходилось нанимать местных дворников. И вот наконец после долгих судебных разбирательств эта проблема была решена – 11 марта пандус для инвалида установили представители партии «Единая Россия».

- Самым долгожданным событием стало окончание резонансной истории в Приокском районе, на моем избирательном округе, - сообщил депутат государственной Думы Денис Москвин. - В феврале большое общественное обсуждение вызвала ситуация, когда инвалид-колясочник Григорий Иванович Забурдаев оказался буквально отрезанным от внешнего мира. Он живет на первом этаже, где после капитального ремонта в подъезде был демонтирован самодельный пандус. Потребовалось создать рабочую группу, чтобы урегулировать все формальности с надзорными органами, ТСЖ и администрацией. Результатом стало решение данного вопроса и четкий алгоритм для подобных сложных ситуаций, который будет использован в деятельности проекта «Доступная среда». Спасибо Ольге Никитиной, координатору проекта и всем неравнодушным. Ну, а к Григорию Ивановичу еще приеду - многое договорились обсудить.

Благодаря созданной рабочей группе, удалось решить все неувязки с ТСЖ и инспекциями.Фото: СОЦСЕТИ

Сам пенсионер теперь не нарадуется «обновке» - уже успел съездить на первую прогулку. Причем для этого ему даже просить никого не пришлось.

- Для меня это, конечно, огромная радость! – признается Григорий Иванович. – Даже и не помню, когда я так жил свободно – прямо вздохнул полной грудью! Спасибо всем, кто мне помогал.