«Дом не предусмотрен для пандусов»: Инвалид-колясочник в Нижнем Новгороде уже год не может выйти из квартиры

Единственный таксист-колясочник

65-летний Григорий Забурдаев никогда не чувствовал себя инвалидом, хотя получил перелом позвоночника еще в далеком 1970 году, когда ему исполнилось всего 17 лет. В то время он работал фрезеровщиком на заводе и готовился поступать в строительный техникум. Но истинной его страстью был спорт - как только выдавалась свободная минутка, он сразу мчался то на лыжах, то на велосипеде.

На одной из тренировок и случилось страшное - велосипед перевернулся, позвоночник хрустнул, и Григорий больше не смог шевельнуться. Любой другой на его месте сдался бы, а он решил начать жить сначала: занялся резьбой по дереву, потом научился собирать столь популярную во времена «застоя» светомузыку - в общем, крутился, как мог. Благо было ради чего: вскоре после получения травмы он женился, и на свет одна за другой появились две красавицы-дочки.

В этом доме Григорий Забурдаев живет уже 28 лет.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Вы не поверите, в конце 80-х я стал единственным в Нижнем Новгороде таксистом-колясочником, - вспоминает сам Григорий Забурдаев. - Помню, еду я на своем «Запорожце», а на дороге девушка голосует. Обратно еду - снова руку поднимают. А в то время такси было дорогущее, автобусы плохо ходили. Приехал я домой и говорю жене: «Все, буду я бомбилой». Так тогда частников называли, которые таксовали на улицах. И проработал ровно 30 лет! Только последние лет пять не работаю, здоровье уже не позволяет.

«Пандус портит внешний вид подъезда»

Однако по-настоящему человеком с «ограниченными возможностями» Григорий Забурдаев почувствовал себя только весной прошлого года, когда в их подъезде начался капитальный ремонт. Новенькая плитка, красивые лестничные пролеты, часы на стенах - радость для всех остальных жильцов для инвалида первой группы обернулась сущим кошмаром.

- В этом доме я живу уже 28 лет, - признается сам Григорий. - В Советском Союзе ни пандусов, ни электроподъемников не было, поэтому я из досок сделал себе самодельный трап и привинтил его к стене. Когда нужно, жена его опускала и свозила меня по нему на коляске.

Теперь деревянный трап превратился в груду досок.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На время ремонта трап демонтировали, чтобы не мешал рабочим выкладывать плитку. А после окончания строительных работ на место его так и не вернули - дескать, грубые сколоченные доски портят внешний вид образцового подъезда.

- Я сам лично накопил на электрический подъемник, даже деньги уже заплатил - вместе с установкой он мне обошелся в 140 тысяч рублей, - рассказывает Григорий. - Но тут пришла председатель ТСЖ и запретила его установку - якобы у нас слишком узкие лестничные проемы.

Честно говоря, лестничные проемы в этом доме ничем не отличаются от любых других домов советской постройки. Да, особо не разгуляешься, но и катастрофического ничего нет. Тем более что живет Григорий на первом этаже - от его двери до выхода из подъезда всего метра два лестничных ступеней.

- Те рабочие, которые должны были устанавливать подъемник, сразу сказали: тут немного перенести перила, и места будет намного больше, - вспоминает пенсионер. - Такие переделки предусмотрены в федеральном законодательстве, но председатель уперлась, и ни в какую. После того как они мне запретили электроподъемник, я начал просить откидной пандус. Но и тут они выступили против.

- Он же к стене прикрепляется. Это мы будем на него любоваться? Ну уж нет, - заключили соседи. - Единственное, на что мы согласны, - это съемный трап. Пусть хранится в подвале: когда нужен будет - поставите, съедете и обратно уберете.

Такое отношение к себе Григорий Бурдаев объясняет не иначе как местью - слишком уж часто он жаловался на проблемы с отоплением и невыносимый шум от элеватора. Вот и затаила на него злобу председатель ТСЖ.

- Что такое съемный трап? Это обычные железки, которые ничем не закреплены. Они как доски, могут в любой момент разъехаться, - объясняет Григорий. - Одно неверное движение - коляска накренится, и я перевернусь. Мало сам еще больше покалечусь, так еще и сопровождающего задавлю.

«Дом не предусмотрен для пандусов»

Споры между соседями тянутся уже год. За это время дело дошло до прокуратуры и даже до суда. Очередное заседание назначено на 12 февраля. Весь этот год Григорий практически безвылазно сидит в квартире.

- А что делать? Мой старенький деревянный трап устанавливать не разрешают. Пару раз просил дворников-гастарбайтеров вынести его и помочь мне спуститься. Они, слава богу, ни разу не отказывали, - рассказывает пенсионер. - Но разве будешь их просить все время? А жена одна с ним ничего не сделает.

Новая плитка, часы и камеры видеонаблюдения - после ремонта в подъезде не нашлось места только для пандуса.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Самодельный трап и в самом деле неподъемный. Одному его даже не сдвинуть! Что уж говорить о 65-летней старушке! Однако все эти доводы на соседей и председателя ТСЖ не действуют. Тем более что у них своя правда.

- Мы изначально предлагали ему откидной пандус, но он захотел электрический подъемник, - объясняет председатель ТСЖ Ольга Карпова. - Почему его запретили? Потому что должен быть аварийный выход. Вдруг он поедет и застрянет тут, а в это время в доме случится пожар? Как тогда люди выйдут? Когда начался суд, к нам пришла комиссия из администрации. Они измерили все пролеты, угол наклона и заключили - наш дом не предусмотрен для любого вида пандусов. Угол наклона для них должен быть пять градусов, а у нас – сорок пять. Теперь администрация просит его написать заявление о предоставлении другой жилплощади, подходящей для проживания инвалида.

Что это за жилплощадь, остается только догадываться. Учитывая такой угол наклона, то не иначе как домик в деревне. К слову, это лето Григорий уже был вынужден провести на даче, чтобы не быть замурованным в своей квартире.

- Переезжать из своего дома я никуда не собираюсь, - уверяет Григорий. - Да и куда? У нас все дома в городе такие. Получается, они все не предусмотрены? Где же тогда инвалидам жить?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

- В СМИ появилась информация об инвалиде-колясочнике, в чьем доме после ремонта был демонтирован пандус, с помощью которого он мог выходить на улице. Теперь следователями Приокского района организована доследственная проверка по данному факту, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области. - В ходе проверки действиям лиц, нарушивших права инвалида, будет дана юридическая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.