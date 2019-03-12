2019-03-12T14:56:41+03:00
Общество

Туннель на Московском вокзале затопило из-за пожарного насоса

Резкие перепады температуры показали слабое место в системе водоснабжения
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Туннель на Московском вокзале затопило из-за пожарного насосаТуннель на Московском вокзале затопило из-за пожарного насосаФото: Кирилл КОТОВ
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Вечером 6 марта 2019 года нижегородцы обратили внимание, что туннель на Московском вокзале затапливает водой. Струи текли прямо с потолка из люка. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» выяснила, что стало причиной потопа.

Как оказалось, как раз в тот день на железнодорожном вокзале как раз шла подготовка к плановой выездной проверке ГУ МЧС и, в частности, проводились испытания работоспособности системы автоматического водяного пожаротушения. Подачу воды для пожаротушения обеспечивает насос Hydro MX - комплектная автоматическая установка, способная выдавать давление до 150 метров водяного столба.

- Поскольку давление, необходимое для тушения пожара, в три раза превышает нормальное давление в сетях водоснабжения, первоначально был произведен короткий пуск насоса в дневное время, а затем давление постепенно повышалось до паспортного и достигло максимума в период минимального пассажиропотока – после полуночи. Прогноз погоды на ночную температуру был положительный, в день перед испытаниями в Нижнем Новгороде шел первый весенний дождь, однако к полуночи наступило резкое похолодание, которое и выявило слабое место в системе водоснабжения – дал трещину трубопровод в запотолочном пространстве центрального тоннеля, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Из-за оттепели первоначально предполагалось, что причина протечки заключается в проливе ливневых и талых вод. Однако инженерный персонал стал проверять все возможные причины протечки. После отключения линии водоснабжения, проходящей в запотолочном пространстве центрального тоннеля, и остановки пожарного насоса сход воды в тоннель прекратился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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