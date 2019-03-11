Афиша Нижнего Новгорода с 13 по 20 марта: Лев Лещенко, «Дискотека СССР» и панк-опера

Лев Лещенко споет «Лучшие песни на все времена»

Лев Лещенко - это, в первую очередь, редкий по нынешним временам эталон изысканности и благородства. Собственная, особая музыкальная стилистика, сдержанная, мудрая манера общения со зрителями выгодно отличает Лещенко в эстрадном сообществе. Песни Льва Лещенко не только романтичны, они неподдельно трогательны и искренны. Тексты песен затрагивают самые тонкие струны души, а музыка захватывает слушателей и делает практически каждую новую песню Льва Лещенко несомненным шлягером. Приходите послушать «Лучшие песни на все времена». (12+)

15 марта, 19.00

К/з «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1200 - 2800 руб.

Фейерверк хитов на «Дискотеке СССР»

Сумасшедшее шоу, суперзвук, больше 20 артистов в большом грандиозном концерте продолжительностью около четырех часов. Выступят лучшие составы и полные группы, звезды 80-х: «Мираж» (Е. Болдышева, А. Горбашов и группа), «Фристайл» (Сергей Дубровин и группа), «Ласковый май» (Андрей Разин и группа), Татьяна Овсиенко, «Сладкий сон» (Сергей Васюта и группа), Александр Добрынин. Вы услышите песни, которые поет вся страна: «Седая ночь», «Я больше не прошу», «На белом покрывале января», «Белые розы», «Яблоки на снегу», «Розовые розы», «Ах, какая женщина», «Вспомни, капитан», «Школьная пора» и много-много других хитов! Это будет самый яркий и динамичный концерт 2019 года! (6+)

19 марта, 19.00

Нижегородский цирк, ул. Коммунистическая, 38; тел. 246-40-00

Билет: 1500 - 2700 руб.

Константин Никольский. Голос эпохи

«О несчастных и счастливых, о добре и зле» - в этой фразе любой узнает и подхватит легендарную песню Константина Никольского «Музыкант». И не только ее: «Ночная птица», «Я сам из тех...», «Один взгляд назад», «Мой друг художник и поэт», «Птицы белые мои», «От любви к любви», «Прошедший день», «Я бреду по бездорожью» - автором музыки и слов всех этих песен, вошедших в золотой фонд отечественной рок-культуры, является один человек - певец и гитарист Константин Никольский, чей голос когда-то назвали голосом поколения, а сейчас можно смело назвать голосом эпохи. Концерты Константина Никольского больше напоминают встречи старых друзей, хотя на них присутствует и изрядная доля молодежи. Теплая душевная атмосфера насыщена тем настроением, которое царило на кухнях во время зарождения советского рок-н-ролла. Побывав на концерте Никольского, слушатель подпитывается прежде всего духовно, а только затем - эмоционально. (12+)

14 марта, 19.00

К/з «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1000 - 2200 руб.

Artik&Asti: все хиты и новые песни

Большой концерт группы Artik&Asti, которая уже на протяжении семи лет радует поклонников новыми яркими, чувственными треками, которые становятся хитами. За это время ребята выпустили десятки синглов и клипов, три мультиплатиновых альбома и стали обладателями престижных музыкальных премий «Золотой Граммофон», «Высшая Лига», премия «Муз ТВ» - «Лучшая группа» и др. Трек «Неделимы» стал не просто суперхитом, но и собрал все возможные награды. В новой концертной программе Artik&Asti прозвучат песни с нового альбома, а также все главные хиты группы. Приходите и ощутите невероятную атмосферу единения, спойте в унисон вместе с Artik&Asti! (16+)

17 марта, 19.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: от 1700 руб.

Сказки от «Сектора Газа»: панк-опера «Кащей Бессмертный»

«Кащей Бессмертный» - один из самых известных альбомов группы «Сектор Газа», представляющий собой уникальную смесь русского народного фольклора и музыки культовых западных групп. Многие называют эту пластинку просто «Сказка». Сразу после своего выхода в 1994 году этот альбом моментально был разобран на цитаты, а по заверениям рекорд-лейбла является еще и самым продаваемым релизом коллектива за всю его историю. 16 марта при поддержке старшей дочери Юрия Хоя - Ирины Клинских, а также при участии музыкантов группы «Сектор Газа» и специальных гостей состоится премьера сценической версии легендарной панк-оперы. Шоу будет дополнено визуальным рядом, погружающим зрителей в атмосферу альбома. Не обойдется и без второй части концерта, состоящей из главных хитов «Сектора» в исполнении различных музыкантов. Участвуют музыканты группы «Сектор Газа»: Ирина Пухонина, Татьяна Фатеева, Владимир Лобанов, Алексей Ушаков. А также Юлия Коган (экс-«Ленинград»), Артур Беркут (экс-«Ария»), Валерий Скородед («Монгол Шуудан»), Кирилл Немоляев («Бони'НЕМ»), Александр Кузьмичев («Бродячий цирк»). (18+)

16 марта, 18.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: 1300 - 4500 руб.

«Зараза». Новый альбом Elvira T

Популярная певица, автор-исполнитель, одна из первых интернет-артистов в российской музыкальной индустрии, Elvira T отправляется в большой тур по России с презентацией своего второго альбома «Зараза» и старыми хитами. Мрачная, но романтичная девичья хип-хоп лирика, приправленная дворовыми текстами с крутыми рифмами, сексуальным вокалом и дерзкими битами - точное описание творчества Эльвиры.

Альбом «Зараза» вышел в сентябре 2018 года и сразу занял прочные лидирующие позиции в различных чартах. Elvira T не гонится за идеально прекрасной, «вылизанной» глянцевой картинкой. В своих треках она говорит правду о современной молодежи, которая чувствует и живет каждым днем как последним, мечтает получить все сразу, здесь и сейчас. Ведь если не сейчас, то когда? Потом мы уже не будем молоды, мы уже будем другие. Не такие искренние - уж точно. (16+)

15 марта, 19.30

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: 1000 - 2500 руб.

Группа «На-На». Новое и лучшее

Феерическое музыкальное мультимедийное шоу от легендарной группы Бари Алибасова «На-На» ожидает зрителей 20 марта. У группы «На-На» целая армия поклонников. Каждый их концерт - неповторимое зажигательное музыкальное шоу для зрителей. Вся страна поет хиты группы «На-На»: «Упала шляпа», «Красивая, поехали кататься», «Где ты была?», «Фаина», «Свет в окне», «Эскимос и папуас» и многие другие. Не уступают старым проверенным хитам и новые композиции, которые активно звучат по всем российским радиостанциям. Группа «На-На» - настоящие кумиры 90-х, они вновь произведут фурор, показав зрителям не просто музыкальное, а еще и мультимедийное шоу. Эти артисты умеют растопить и зажечь зрительские сердца, зарядить положительными эмоциями и подарить настоящий фееричный праздник. (12+)

20 марта, 19.00

К/з «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 700 - 1600 руб.

«Виртуозы Москвы» и Владимир Спиваков

В Нижегородской филармонии состоится юбилейный вечер всемирно известного государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством маэстро Владимира Спивакова. На сцене ККЗ прозвучит изысканная и разнообразная программа, в которой примут участие солистка Большого театра Анна Аглатова и солист Национального филармонического оркестра России Сергей Журавель. В программе «Виртуозов Москвы» прозвучат инструментальные и вокальные произведения Вивальди, Генделя, Гайдна, Россини, Пуччини и Делиба. (6+)

23 апреля, 18.30

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 1000 - 5000 рублей

«ПРЕДЪюбилейный тур» «Уральских пельменей»

Они превратили ошибки и оговорки в самый блестящий номер программы, а самые смешные женские роли отдают актерам-мужчинам. Они придумывают новогодние программы в октябре, а в год 25-летия отправляются в «ПРЕДЪюбилейный тур». Поэтому (и не только) они единственные и неповторимые, долгожданные и всенародно любимые «Уральские пельмени»! Это значит, что все официальные, торжественные и прочие обязательные в юбилей вещи останутся для телевизионного концерта к 25-летию. А гостей и зрителей «ПРЕДЪюбилейного тура» ждет только все самое смешное и любимое, проверенное зрителями, а также все самое новое, так сказать, с пылу с жару, ну или только что из кастрюли. Приглашаем на концерт всех любителей юмора, всех, кто ценит оптимистичное отношение к жизни, всех, кто хочет получить мощный заряд позитива. На концертах «ПРЕДЪюбилейного тура» старые номера прозвучат по-новому, а свежие шутки уйдут в народ, чтобы стать самыми любимыми! (16+)

19 марта, 19.00

Театр оперы и балета, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты: от 3000 руб.

СПЕКТАКЛИ

Гастроли театра Вахтангова. «Фальшивая нота»

Всемирно известный дирижер Миллер только что завершил свой концерт в Женевской филармонии. Он недоволен своим оркестром и крайне раздражен. В его гримерной неожиданно появляется зритель, который специально приехал из Бельгии, чтобы присутствовать на этом концерте. Давний поклонник творчества Миллера, он жаждет получить автограф и фотографию маэстро на память. Но что стоит за этой встречей? Только ли желание выразить свой восторг или заранее заготовленный план? Встреча этих двух людей изменит жизнь каждого, превратившись в поединок, в результате которого поменяется мировоззрение и философия жизни обоих персонажей. Почти детективная история, где жертва и палач подчас меняются местами и держат зал в напряжении в течение всего спектакля. В главных ролях Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов. (16+)

19 марта, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 5000 - 6000 рублей

«Охота на мужчин» на сцене ДК ГАЗ

Главная героиня - экстравагантная красотка, о которой мечтает любой мужчина, только не собственный муж. В погоне за остротой чувств и яркими впечатлениями она знакомится с молодым интеллигентом. Взбалмошная особа быстро погружает нового знакомого в мощный водоворот неотвратимых событий. Жизнь молодого человека превращается в настоящий хаос. Атмосфера накаляется с каждой минутой. Как выкрутиться из сложившейся ситуации? Это загадка, которою предстоит разгадать. В спектакле есть все: изящный юмор, взрыв эмоций, неожиданные признания, коварство и, конечно, любовь. Неожиданная развязка еще раз подтвердит истину: будь осторожен со своими желаниями - они имеют свойство сбываться! В ролях: Анна Михайловская, Станислав Бондаренко, Иван Жидков. (16+)

19 марта, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-50-50

Билеты: 800 - 2500 руб.

Оскар Кучера в спектакле «Хитрец по найму»

«Хитрец по найму» - это история семейной пары, которая, подобно многим другим, после долгих лет совместной жизни обнаружила кризис в отношениях. Все стало скучным, однообразным и обыденным. Неудивительно, что в какой-то момент супруги задумались о «новизне». Втайне друг от друга они захотели реализовать свои давние фантазии на стороне. Ситуация сложилась непростая, а местами и вовсе комичная. Дошло до того, что герои готовы были отказаться от своей затеи, но тут судьба познакомила их с Пашей - очаровательным домработником, которого сыграл Оскар Кучера. Этот веселый и находчивый персонаж, сам того не ожидая, помог своим работодателям вновь обрести семейное счастье и при этом получил собственную выгоду! (12+)

16 марта, 19.00

К/з «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1200 - 3300 рублей

«Случайное танго». Пьеса Виктора Аима

Светская вечеринка, ссора с любимым, ночь, туман, скорость 220 км в час и... закономерный финал. Садясь за руль автомобиля, молодая женщина осознавала, чем все может закончиться, но не могла предусмотреть, что ожидает ее после жизни. Рай или ад? Игра в тестирование с ангелом, в которой идет счет на баллы, и определит судьбу героини. В этом соревновании ценятся откровенность, правдивость и умение избегать банальности... (16+)

17 марта, 19.00

К/з «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1100 - 2000 рублей

«Кодекс курильщика» в ЦТМ

Спектакль-победитель режиссерской лаборатории современной драматургии, организованной Центром театрального мастерства совместно со Школой-студией МХАТ и Центром им. Вс. Мейерхольда в 2017 году. В спектакле присутствует ненормативная лексика. После спектакля пройдет обсуждение. В ролях: Евгений Пыхтин, Иван Гапонов/Константин Кибардин, Максим Павлов, Анна Сильчук, Игорь Авров и Ирина Страхова. (18+)

24 марта, 19.00

Центр театрального мастерства, ул. Варварская, 32; тел. 413-44-06

Билеты: 500 рублей

ВЫСТАВКИ

«Механизм бессмертия». Выставка Ивана Плюща

«Механизм бессмертия» - новый проект Ивана Плюща, в котором художник взаимодействует с пространством Нижегородского Арсенала и размышляет о времени, памяти и повседневных человеческих эмоциях. Зрители приглашаются в путешествие по выдуманному парку развлечений, где знакомые с детства аттракционы принимают новые символические формы. Масштабные инсталляции являются визитной карточкой Ивана Плюща. Художник не просто создает произведения, но конструирует для зрителей ситуации, в которых привычные материалы и предметы меняют свои значение. Для Плюща важен масштаб не только физический, но и смысловой. «Механизм бессмертия» не просто предлагает зрителям окунуться в альтернативную реальность, но ставит вопрос о необходимости переосмысления реальности как таковой. (12+)

По 24 марта

Арсенал, Кремль, корп. 6; тел. 422-45-54

Билеты: 100 - 200 руб.

«Сталинский ампир». Выставка Маргариты Фединой

В Русском музее фотографии завершился ремонт 3-го этажа здания. Новое выставочное пространство открывается выставкой М. Фединой (Москва). Маргарита Федина - профессиональный фотограф, член Союза фотохудожников России. Основные направления работы: городской пейзаж, архитектура и интерьер, черно-белый портрет. По образованию - инженер-математик, интернет-программист. Окончила Московскую академию фотографии, прошла курс ручной черно-белой печати у Валерия Самарина. Снимает на слайд и черно-белую пленку, часть проектов снимает на цифровую камеру. В своем арсенале имеет специальные архитектурные объективы. Ее фотографиями иллюстрировано большое количество изданий по архитектуре.

Выставка «Сталинский ампир» - это новый и чрезвычайно интересный проект Маргариты Фединой. В экспозицию вошло около 70 фотографий. Сталинская архитектура - направление в архитектуре СССР с середины 1930-х до конца 1950-х гг. Это уникальное явление, представляющее собой сплав нескольких архитектурных стилей и отличающееся от предшествующих направлений в архитектуре СССР и архитектуры 1930-1950-х гг. за рубежом. Пришедшая на смену конструктивизму в период правления Иосифа Сталина архитектурная политика способствовала становлению монументального стиля, во многих чертах близкого к ампиру, эклектике и ар-деко. Для сталинского ампира в архитектуре характерны использование архитектурных ордеров, барельефы с советской символикой, композиции из скульптурных фигур трудящихся, спортсменов, военных. Эти элементы архитектуры можно увидеть на фотографиях Маргариты Фединой. (12+)

По 24 марта

Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9-а; тел. 437-37-43

Билеты: уточнить по телефону