Гендиректор АПЗ Олег Лавричев поздравил спортсменку Надежду Чурилову с «золотом» на первенстве России по пауэрлифтингу

Генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина Олег Лавричев встретился с мастером спорта по пауэрлифтингу Надеждой Чуриловой и ее тренером Сергеем Шиповым. Недавно они вернулись с первенства России, где спортсменка завоевала «золото». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

За достижениями спортсменки Олег Лавричев следит внимательно. В июне 2018 года он поздравлял Надежду с очередной победой, сейчас – с новыми успехами.

– Стать чемпионом первенства России, получить золотую медаль – это очень непростое дело, – отметил Олег Вениаминович. – И тренер, и спортсмен готовятся к этому событию основательно в течение всего спортивного сезона, выезжая на соревнования, организуя тренировочный процесс. Все это в пике должно отразиться в результате на турнире. У Надежды это получилось, что для нее большое достижение. При этом она еще учится в магистратуре и много времени уделяет учебе. Хочу сказать, что для многих арзамасцев это пример для подражания. Она показала, каких высот может достигать целеустремленный, трудолюбивый человек, а Надежда именно такая. Мне вдвойне приятно, что эта девушка – спортсменка нашего СК «Знамя».

Генеральный директор АПЗ вручил Надежде Чуриловой и ее тренеру памятные подарки и выразил надежду, что на ближайших соревнованиях их спортивный тандем снова добьется победы.

Тренер Сергей Шипов в свою очередь выразил благодарность Олегу Лавричеву за поддержку и возможность выезжать на соревнования столь высокого уровня.

Напомним, с последних состязаний Надежда Чурилова привезла сразу три медали: два золота – за жим и жим классический и бронзу в абсолютном зачете среди юниоров, выступивших на первенстве России в своей весовой категории.