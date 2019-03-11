Стало известно, когда в Нижний Новгород придет настоящая весна

Заметные оттепели, небольшие похолодания – всю последнюю неделю погода радует нижегородцев температурными качелями. Несмотря на то, что все выходные столбики термометров держались на уровне +3…+4 градуса, уже в начале недели в Нижнем Новгороде снова возможны заморозки. Так когда же придет настоящая весна?

- Нынешний март по своим значениям будет близок к норме, как по количеству осадков, так и по температурному режиму. Среднемесячная температура составит -2…-5 градусов, - рассказала «Комсомолке» начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева. – При этом после оттепелей могут приходить небольшие заморозки. К примеру, за день снег будет таять, а за ночь – снова все будет подмерзать. При этом любое вторжение с Атлантики на фоне даже слабоотрицательных значений будет приносить осадки в виде снега. В общей сложности, в течение этого месяца в Нижнем Новгороде выпадет около 20-30 мм осадков. В основном, это как раз снег.

Настоящая же весна придет в Нижегородскую область в третьей декаде марта – именно тогда на столбиках термометров установятся более стабильные положительные значения. Однако заморозки возможны на протяжении всей весны.