Весеннее преображение вместе с Natura Siberica

Пришла весна, и каждая женщина хочет выглядеть потрясающе. А перед 8 марта это особенно актуально. Первая российская органическая косметика Natura Siberica поможет вам преобразиться. Давайте познакомимся с каждым средством поближе.

Крем для лица «выравнивающий тон кожи» MILLENIAL PINK PP CREAM – это новый уровень совершенного ухода за кожей! Ультралегкая формула и идеальный тон кожи – то, что нужно каждой девушке. Еще и 100% blur эффект без фильтров!

Активные ингредиенты: красные сахалинские водоросли, пудра розовой камелии. Объем: 30 мл.

Аква-гель для лица увлажняющий WATER BALANCE AQUA GEL насытит вашу кожу миллионом молекул воды и придает ей сияние.

Фото: Natura Siberica

Активные ингредиенты: северные сахалинские водоросли, сахалинская прибрежная трава. Объем: 30 мл.

Сыворотка витаминная для лица VITAMIN BOMB SERUM - настоящая витаминная скорая помощь для вашего лица. Средство имеет легкую текстуру и эффективно справляется с несовершенствами. Ежедневный заряд красоты, который точно не оставит равнодушной ни одну девушку.

Активные ингредиенты: красные сахалинские водоросли, дикий нанайский лимонни. Объем: 30 мл.

Черная маска-скраб для лица WOW DETOX SCRUB & MASK

Уникальная революция в детокс-уходе! Если у вас расширенные поры и тусклая кожа, то вам – сюда! Преображение гарантировано.

Активные ингредиенты: черная камчатская береза, дикая камчатская толокнянка.

Экспресс кондиционер для волос LEAVE-IN EXPRESS CONDITIONER

Мечтаете об объемных и блестящих волосах? Смело идите в магазин Natura Siberica и покупайте именно это средство. Оно исполнит ваши мечты.

Активные ингредиенты: дикая камчатская арника и белая ива.

Фото: Natura Siberica

Матирующая сыворотка для лица TOTAL MATTE SERUM

Абсолютная матовость и совершенство твоей кожи! Сыворотка сочетает в себе бережный уход, восстановление баланса кожи и матовый финиш.

Активные ингредиенты: белая камчатская глина, вулканическая черника.

Ночной микропилинг для лица GOOD NIGHT SKIN PEELING – продукт нового поколения. Он работает, а вы спите! Невероятно, но факт.

Активные ингредиенты: камчатская черника, натуральные АНА-кислоты красной смородины.

Сыворотка для волос «уплотняющая» S.O.S HAIR SERUM

Ваши волосы нуждаются в срочной реабилитации? Тогда вы читаете нужную стать. S.O.S HAIR SERUM – это служба спасения, которая восстановит волосы и мгновенно придаст им здоровый и ухоженный вид.

Активные ингредиенты: бурые сахалинские водоросли, дикий нанайский лимонник.

Фото: Natura Siberica

Пенящийся крем для умывания PURE TOUCH CLEANSING FOAMING CREAM

А вот такого вы точно еще не видели. Пенящийся крем для умывания на основе диких трав Сахалина обеспечит коже абсолютную чистоту. Мало того, он деликатно очищает и тонизирует. Чистота до скрипа!

Активные ингредиенты: сахалинские водоросли, дикая ледяная мята

Приобрести косметику Natura Siberica можно на официальном сайте производителя или в магазине по адресу: улица Родионова, дом 187 (ТРЦ «Фантастика»).