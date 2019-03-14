2019-03-14T17:00:54+03:00
Спорт

Девять нижегородцев стали чемпионами Универсиады-2019

Лучше всех в составе сборной России себя проявили хоккеисты
Юлия ИСАЕВА
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Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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12 марта в Красноярске завершились Всемирные студенческо-молодежные спортивные соревнования. В них приняли участие 11 нижегородцев, девять из которых завоевали «золото» в составе сборных России.

Воспитанники ХК «Старт» Юрий Ивaнчиков, Егор Дaшков и Витaлий Усов защищали честь страны в команде по хоккею с мячом, которая в финале обыграла Швецию со счетом 6:1.

Защитник ХК «Торпедо» Павел Медведев выступил за сборную России по хоккею, которая также в финальном матче обыграла Словакию со счетом 2:1.

Пять хоккеисток нижегородского клуба «Скиф» - Оксaна Брaтищева, Виктория Кулишовa, Вaлерия Таракaнова,Лaндыш Фаляхова и Елена Проворова - взяли «золото» Универсиады-2019 в составе сборной России. Они обыграли в финале Канаду со счетом 2:0. С удачным выступлением на соревнованиях наших спортсменов поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он назвал выступление сборной России по хоккею с мячом «одним из самых ярких событий Универсиады».

Еще двое спортсменов из Нижегородской области выступили в спортивном ориентировании. Сергей Мизонов занял 11-е место в спринте и 14-е место в гонке преследования, а Екатерина Степанова – 9-е место в средней дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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