2019-03-10T18:04:21+03:00
Спорт

Глеб Никитин поблагодарил игроков «Торпедо» за волю к победе в сезоне КХЛ

Глава региона также отметил важность поддержки болельщиков нижегородского хоккейного клуба
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глеб Никитин поблагодарил игроков «Торпедо» за волю к победе в сезоне КХЛГлеб Никитин поблагодарил игроков «Торпедо» за волю к победе в сезоне КХЛФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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10 марта 2019 года ХК «Торпедо» в седьмом матче серии плей-офф уступил ХК «Барыс». Решающий матч состоялся в Астане на льду «Барыс Арена» и завершился со счетом 2:3. Вместе с нижегородскими болельщиками на трибунах наблюдал за игрой и поддерживал игроков ХК «Торпедо» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который посетил столицу Казахстана с частным визитом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Это была интересная игра, нервная и эмоциональная. Обе команды понимали, что стоит на кону этого матча. Кому-то должно было повезти больше в этом противостоянии. Но серия «Торпедо» - «Барыс» стала одной из самых ярких в первом раунде плей-офф, - отметил Глеб Никитин по итогам игры.

Когда матч завершился, Глеб Никитин встретился с игроками ХК «Торпедо», поблагодарил их за волю к победе, а также отметил важность поддержки болельщиков.

- Поддержка болельщиков и на протяжении регулярного чемпионата, и в рамках первого раунда плей-офф вдохновляла наших игроков, придавала им дополнительных сил, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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