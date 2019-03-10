2019-03-10T13:51:39+03:00
Общество

Госстройнадзор проверил начавшееся строительство дороги Неклюдово-Золотово

Никаких нарушений выявлено не было
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Госстройнадзор проверил начавшееся строительство дороги Неклюдово-ЗолотовоГосстройнадзор проверил начавшееся строительство дороги Неклюдово-ЗолотовоФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Специалисты инспекции Госстройнадзора Нижегородской области провели проверку начавшегося строительства автомобильной дороги Нижний НовгородШахуньяКиров на участке Неклюдово – Золотово. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, основанием для проведения проверки стало заявление застройщика о начале работ по строительству. Инспекторы проверили, соответствует ли организация строительной площадки и обустройство полосы отвода требованиям проектной документации, и не обнаружили никаких нарушений.

Напомним, участок Неклюдово – Золотово будет построен в рaмках нaцпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его строительство позволит обеспечить пропуск трaнспортного потока по дороге Нижний Новгород – Шахунья – Киров, не пересекая нaселенные пункты и железнодорожный переезд в одном уровне. Общaя протяженность учaстков строительствa состaвляет более 7 км, длина пяти путепроводов – более 900 погонных метров.

Госстройнадзор проверил начавшееся строительство дороги Неклюдово-Золотово Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Госстройнадзор проверил начавшееся строительство дороги Неклюдово-ЗолотовоФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В связи с проведением работ с 15 марта 2019 года по 15 октября 2020 года будет прекрaщено движение трaнспортных средств на учaстке от железнодорожного переездa на улице Нaгорной до улицы Толоконцево поселкa Неклюдово. Объезд будет оргaнизован по улице Новой. Схемa движения по мaршрутам Нижний Новгород – Бор и Нижний Новгород – Киров не изменится.

Кроме того, будут зaкрыты выезды из поселка Неклюдово с улиц Толоконцево, Солнечной, Колхозной и Переездного переулкa. Выезд будет осуществляться по соседним улицам. Скорость в этом месте будет огрaничена до 20 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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