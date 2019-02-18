2019-02-18T12:57:06+03:00
Общество

Строительство дороги Неклюдово - Золотово начнется 15 марта

В связи с этим изменится схема движения транспорта
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Строительство дороги Неклюдово - Золотово начнется 15 марта.Строительство дороги Неклюдово - Золотово начнется 15 марта.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Долгие годы многокилометровые пробки на борском направлении были одной из достопримечательностей Нижегородской области. После ввода в эксплуатацию дублера Борского моста нижегородцы начали понемногу о них забывать. Однако эксперты в один голос уверяли – окончательно изменит ситуацию только строительство новой дороги Неклюдово-Золотово. По привычке нижегородцы думали, что на реализацию этих планов уйдет не один год, но нет - строительство трассы начнется уже 15 марта. Правда, есть в этой новости и своя ложка дегтя.

- С 15 марта изменится схема движения в городском округе Бор, - сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. – В частности, движение будет прекращено на участке автомобильной дороги Нижний НовгородШахуньяКиров от железнодорожного переезда на улице Нагорной до улицы Толоконцево поселка Неклюдово. Объезд будет организован по улице Новая. Одновременно с этим будут закрыты выезды из поселка Неклюдово на автомобильную дорогу Нижний Новгород — Шахунья — Киров с улиц Толоконцево, Солнечной, Колхозной и Переездного переулка. Выезд автомобилей с этих улиц будет осуществляться по соседним улицам. При этом скорость в районе железнодорожного переезда будет ограничена до 20 километров в час.

С 15 марта на Бору изменится схема движения транспорта. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

С 15 марта на Бору изменится схема движения транспорта.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Действовать такие ограничения будут целых полтора года – с 15 марта 2019 года по 15 октября 2020 года. Так что нижегородцам стоит запастись терпением. Ну, а чтобы они случайно не сбились с дороги, для них будут установлены предупреждающие сигналы.

- Водителям рекомендуется обращать внимание на временные дорожные знаки с флуоресцентным желтым фоном, заблаговременно предупреждающие о приближении к участку проведения строительно-монтажных работ. Для безопасности движения также будет нанесена временная дорожная разметка оранжевого цвета, - рассказали в региональном правительстве. - Место производства работ дополнительно ограничат водоналивными блоками с круглосуточными сигнальными фонарями красного цвета, ограждением из бетонных блоков и светоиндикаторной импульсной стрелкой.

Напомним, дорога Неклюдово-Золотово вошла в федеральный перечень проектов с государственным участием.

- Строительство дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров на участке Неклюдово – Золотово – это один из важнейших проектов для региона, - уверен министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов. - Реализация этого проекта поможет снизить долю дорог, работающих в режиме перегрузки, повысит транспортную доступность северных районов области, улучшит связь региона с Кировской, Костромской областями и Республикой Марий-Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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