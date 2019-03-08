2019-03-08T16:10:13+03:00
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«Я в его возрасте стеснялся делать это так открыто»: 9-летний нижегородец шокировал Валерия Меладзе на шоу «Голос. Дети»

Маленький житель Арзамаса пришел на шоу со своей будущей женой [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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9-летний нижегородец шокировал Валерия Меладзе на шоу «Голос. Дети».9-летний нижегородец шокировал Валерия Меладзе на шоу «Голос. Дети».Фото: скрин с видео
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Настоящей звездой слепых прослушиваний на шоу «Голос. Дети» 7 марта стал 9-летний житель Арзамаса Андрей Калашов, исполнивший песню Thinking Out Loud. Мало того, что он сумел завоевать симпатию жюри – а повернулись к нему все три члена жюри - так он еще и сумел шокировать всех откровениями о своей личной жизни.

- Я с самого раннего детства очень много кричал. И это с возрастом превратилось в музыку, - рассказал маленький Андрей о своем творческом пути. - Помимо пения, мне очень нравится разбирать машину, посмотреть, что у нее под капотом, узнать, какой у нее двигатель, сколько лошадиных сил.

На шоу «Голос. Дети» нижегородец уже не новичок – в прошлом сезоне он тоже пытался прорваться на проект. Но тогда удача от него отвернулась, зато здесь он встретил свою первую и единственную любовь.

- Я участвовал в пятом сезоне «Голоса». Если к тебе не повернулись, то тебе нужно терпеть – с кем не бывает, - объясняет Андрей. - Но зато здесь я узнал о Редиске и мне больше ни с кем не хочется встречаться. Мне нравится, что Редиска очень позитивная и в ней много энергии. Редиска моя жена будущая. Я очень мечтаю стать взрослым, наконец, и войти во взрослую жизнь.

Такие откровения шокировали всех членов жюри. Особенно туго пришлось Валерию Меладзе.

- Признаюсь честно, я в его возрасте тоже был влюблен, - поделился Валерий Меладзе. – Но я стеснялся делать это так открыто.

Кстати, после выступления Андрея на сцену выскочила и его «будущая жена» Редиска, специально для которой он исполнил фрагмент еще одной песни. А потом они вместе подарили подарки всем членам жюри – по мягкой игрушке.

Андрей Калашов. Thinking Out Loud - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон 6.Андрей исполняет песню Эда Ширана Thinking Out Loud. Песня вошла во второй альбом Эда Ширана x 2014 года и стала вторым синглом исполнителя, возглавившим британский чарт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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