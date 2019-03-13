Нижегородский обувщик стал единственным представителем России на престижном международном конкурсе

Нижегородская область вновь оказалась в центре внимания. На сей раз поводом стало участие дзержинского дизайнера обуви Рустама Адюкова в престижном международном конкурсе «CSA» в рамках «Венского бала обувщиков» - он единственный, кто представляет Россию на этом смотре.

Нижегородский обувщик стал единственным представителем России на престижном международном конкурсеФото: Предоставлено героем публикации

На суд строгих европейских судей Рустам представил деревянные сабо, которые назвал «Набат по суслику». Это даже не обувь – это произведение искусства, претендующее на звание российского сувенира наравне с русской матрешкой. При этом у Рустама нет ни грантов, ни какой-то другой финансовой поддержки – все работы, в том числе и отправка обуви в Австрию, он делает за свой счет.

Рустам Адюков рассказал «Комсомолке», что основным вдохновением для создания уникальной пары обуви послужил валдайский колокольчик. Форма ботинка напоминает колокольчик, к тому же их можно подвесить к потолку, чтобы они гремели. Но стоит учесть, что обувь сделана в натуральную величину и соответствует 38-39 размеру обуви. При этом Рустам утверждает, что эти сабо можно носить!

Нижегородский обувщик стал единственным представителем России на престижном международном конкурсеФото: Предоставлено героем публикации

- Основная тема, с которой работает автор, - метаморфозы, - объяснила искусствовед Елизавета Сурганова. - Метаморфозы формы, бытовых и философских понятий и представлений об окружающем мире. Форма колокола оборачивается формой ботинка, а ботинок - мордой животного. Последний прием давно используется в производстве домашних тапочек, но в данном случае он обретает свежесть звучания.

Обувь расписана в стиле палехской лаковой миниатюры, а их упаковка сплетена из лыка. Так что в одной паре соединены сразу несколько видов народно-прикладного искусства, которые развиваются в Нижегородской области.

Процесс создания уникальной пары обувиФото: Предоставлено героем публикации

Свое название – «Набат по сусликам», сабо получили тоже не случайно.

- Почти во все работы я вкладываю смысл, - рассказал Рустам. - Это набат по болтунам, пустым обещаниям, пустозвонам.

Попасть на «Венский бал обувщиков» Рустаму Адюкову хотелось давно.

- Пять лет мы списывались с организаторами, - рассказал Рустам. - Но представить свою обувь у меня не получалось: либо часть работ уже уходила к этому времени, либо была на промежуточном этапе созревания. А сейчас я как раз успел завершить пару и представить ее в рамках регламента конкурса.

Процесс создания уникальной пары обувиФото: Предоставлено героем публикации

Причем создавалась эта обувь относительно быстро. Все работы были сделаны меньше, чем за полгода, хотя обычно на создание обуви как арт-объекта у Рустама уходит от полугода до трех-пяти лет.

- Я не форсировал события, все само логично выстроилось, - улыбнулся Рустам.

Сейчас жюри конкурса оценивает претендентов и до 20 марта должно определить список финалистов. Сам бал обувщиков пройдет 24 апреля. И вот туда Рустам Адюков обязательно поедет, чтобы лично представить свой продукт.

Процесс создания уникальной пары обувиФото: Предоставлено героем публикации

Процесс создания уникальной пары обувиФото: Предоставлено героем публикации

СПРАВКА КП

Рустам Адюков - художник, дизайнер, общественный деятель, кавалер ордена «Мужество».

Родился 7 ноября 1976 года в городе Нижний Тагил Свердловской области, но уже через два года его семья переехала в Дзержинск Нижегородской области.

Свою первую концептуальную коллекцию обуви Рустам Адюков представил в 1998 году.

Позже он стал лауреатом премии «MOSSHOES» в номинации АВАНГАРД (Москва), победителем Международной выставки обуви и аксессуаров MIDEC (Париж, Франция), участником Международной выставки обуви и аксессуаров GDS (Дюссельдорф, Германия), участником фестиваля экспериментального искусства «Арт-манеж» (Санкт-Петербург), участником Международной выставки обуви и аксессуаров «Nordic Shoe & Bag Fair» (Стокгольм, Швеция).

В 2007 году удостоен национальной премии Франции «ESCARPIN DE CRISTAL».