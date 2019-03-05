2019-03-05T12:58:15+03:00
Общество

Трое детей из Нижегородской области поразили Максима Галкина своими талантами

Они поучаствовали в программе "Лучше всех" на Первом канале [видео]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: принтскрин видеоФото: принтскрин видео
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В минувшее воскресенье, 3 марта 2019 года, на Первом канале вышел новый выпуск программы «Лучше всех». Среди маленьких участников оказались сразу трое нижегородцев, которые поразили ведущего Максима Галкина своими талантами.

«Надежа пластилиновой анимации»

Первой в зале появилась 9-летняя Ксения Новикова. Она сама создает настоящие мультфильмы из пластилина! Юная талантливая нижегородка привезла с собой свои фигурки и показала их зрителям. По словам родителей девочки, которые приехали на телепередачу, Ксюша увлекается пластилином с двухлетнего возраста.

- У нас дома все из пластилина! На все праздники дочь всегда заказывает в подарок только его, - смеется Ирина Новикова.

После этого в зале появился историк моды и телеведущий Александр Васильев. Он оценил Ксюшин талант и назвал ее настоящим гением.

Фото: принтскрин видео

Фото: принтскрин видео

- Ты молодец. Фигурки все образные: в них есть характер и задумка. Ты очень талантливая, - улыбнулся Василеьев.

Кстати, Ксюша сама создала специальный мультфильм для «Лучше всех» и показала его зрителям. Затем юная нижегородка, Галкин и Васильев посоревновались в лепке костюмов для фигурки.

«Столярный самурай»

Сразу после Ксении на программу пришел 8-летний Миша Нелюбин из Красных Баков. Он сам выпиливает из дерева настоящие шедевры: животных, открытки и даже самолеты. Все это юный мастер привез с собой на телешоу.

Он поделился с присутствующими, что в будущем хочет стать инженером и придумать аккумулятор, который будет работать на углекислом газе!

Сам Миша учится во втором классе и увлекается хоккеем. Столярскому мастерству его научил отец.

Фото: принтскрин видео

Фото: принтскрин видео

В ходе передачи нижегородец научил Максима Галкина пилить из дерева и сам на глазах у публики смастерил силуэт популярного телеведущего. Зрители были в восторге.

«Маленький знаток большой истории»

Третьим в студии «Лучше всех» появился 7-летний Глеб Исаков. Совсем юный житель Нижнего Новгорода сразу посоветовал Максиму Галкину прогуляться по главной улице приволжской столицы - Большой Покровской. Там, по словам Глеба, всегда можно купить уникальные исторические вещи.

- Вы знаете, что 5-рублевая монета 1999 года выпуска стоит сейчас около 210 тысяч рублей? Таких в мире всего три, - поделился знаниями мальчик.

А вот с собой у Глеба была 10-рублевая монета, которая была сделана в Санкт-Петербургском монетном дворе в 2011 году. Телеведущий очень долго рассматривал ее и удивлялся познаниям Глеба.

Выяснилось, что маленький нижегородец сам учит историю и знает даже такие вещи, которые с трудом вспомнят взрослые. Тогда Галкин решил проверить мальчика здесь и сейчас.

Фото: принтскрин видео

Фото: принтскрин видео

На глазах у изумленных зрителей 7-летний Глеб четко и правильно исправил все исторические ошибки в задании, которое высветилось на экране. Первоклассник моментально разделил известных правителей по династиям и рассказал все буквально о каждом.

Каждый из трех нижегородцев получил медаль шоу «Лучше всех» и рюкзак со сладкими подарками.

Трое детей из Нижегородской области поразили Максима Галкина своими талантами .Программа "Лучше всех!" это не шоу талантов в привычном понимании. Вы не увидите здесь драматичных падений, строгих глаз жюри и безжалостных оценок. Лучшие дети страны пришли в гости к Максиму Галкину, чтобы продемонстрировать свои таланты и непосредственность, а также доказать зрителям, что они лучше всех. Участники выпуска: создательница мультфильмов из пластилина, яркая певица, увлеченный историк, виртуоз лобзика, будущая кинозвезда, веселый рок-н-ролльщик и рекордсмен по отжиманиям. Официальная страница проекта в Instagram: https://www.instagram.com/luchshe_vseh_official/

ИСТОЧНИК KP.RU

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