Начиная с 3 июня 2019 года в Нижегородской области закончится аналоговое вещание федеральных каналов. Для того чтобы и дальше смотреть полюбившиеся телеканалы, должны будут переключиться на цифровое вещание. Однако многим бы хотелось по-прежнему принимать аналоговый сигнал, так как местные телекомпании продолжат вещать в старом формате.

«Комсомолка» выяснила, как можно принимать сигналы сразу в двух форматах вещания.

Какая антенна нужна для приема цифрового вещания?

Цифровое эфирное телевидение транслируется в дециметровом диапазоне в стандарте цифрового телевещания DVB-T2. Региональные и муниципальные каналы в различных районах Нижегородской области транслируются в метровом и дециметровом диапазонах. И для того, чтобы уловить все типы сигналов, лучше всего использовать всеволновую антенну. В многоквартирных домах оптимальный способ – это использование коллективной антенны, которая тоже работает в этих диапазонах.

Если же в вашем доме нет коллективной антенны, вам понадобиться собственная наружная всеволновая антенна, возможно, с усилителем. Устанавливать антенну нужно на максимальной высоте и ориентировать ее в сторону ближайшей передающей станции. А вот комнатная антенна, скорее всего, не справится, так как радиус ее действия слишком мал.

После установки антенны, ее необходимо подключить к телевизору. Если у вас современный телевизор, купленный не позднее трех-четырех лет, то он, скорее всего, поддерживает стандарт DVB-T2. Вам лишь необходимо выбрать пункт «Все каналы» в настройках телевизора, после чего он автоматически найдет и цифровые (они будут идти первыми), и аналоговые - они выстроятся вслед за цифровыми каналами. Проверить, поддерживает ли ваш телевизор стандарт DVB-T2 можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе «Все для приема».

Как подготовиться к переходу на цифровое эфирное телевидение в Нижегородской области

Кому нужна специальная приставка?

Если ваш телевизор не поддерживает современный стандарт, то вам необходима специальная цифровая приставка с поддержкой DVB-T2. В этом случае антенна подключается к приставке, а приставка к телевизору. Схема подключения должна быть подробно описана в инструкции по эксплуатации цифровой приставки.

Как одновременно настроить цифровые и аналоговые телеканалы?

Сделать это можно несколькими способами.

Способ первый. При подключении антенны к цифровой приставке и выборе на пульте телевизора режима AV (режим приставки) вы будете смотреть цифровые каналы. Управление просмотром осуществляется с помощью пульта от приставки.

Для просмотра аналоговых каналов необходимо подключить антенну к телевизору, выбрать режим TV и управлять просмотром пультом от телевизора.

Способ второй. Тут вам понадобится дополнительный антенный кабель для приставок, имеющих антенный выход (разъем RF OUT). Этим кабелем нужно соединить антенный выход приставки (разъем RF OUT) с обычным антенным входом на телевизоре (разъем ANT IN).

При использовании этого способа антенну с приставки на телевизор переключать уже не нужно. Для просмотра цифровых каналов нужно на пульте телевизора выбирать режим AV (режим приставки) и далее управлять просмотром пультом от приставки. Для просмотра аналоговых каналов необходимо выбирать на пульте телевизора режим TV и далее пользоваться телевизионным пультом.

Способ третий (универсальный) предполагает использование разветвителя сигнала (сплиттера). Подходит для всех цифровых приставок (как с разъемом RF OUT, так и без него). Разветвитель сигнала подключается к кабелю всеволновой антенны. Далее – дополнительным антенным кабелем один разъем сплиттера соединяется с антенным входом приставки, а другой - с антенным входом телевизора.

Для просмотра цифровых каналов нужно на пульте телевизора выбирать режим AV (режим приставки) и далее управлять просмотром пультом от приставки. Для просмотра аналоговых каналов необходимо выбирать на пульте телевизора режим TV и далее пользоваться телевизионным пультом.

Более подробную информацию о подключении цифрового и аналогового ТВ на одном телевизоре можно найти на сайте Нижегородского филиала РТРС http://www.nortpc.ru/faq#q-2240. Также Получить консультацию по вопросам цифрового эфирного телевидения можно по телефону горячей линии 8-800-220-20-02.

У МЕНЯ ВОПРОС

Как понять, цифровое или аналоговое вещание вы сейчас смотрите?

Если на экране телевизора рядом с логотипом телеканалов «Россия-1», «Первый канал», НТВ или «Петербург-5 канал» вы видите букву «А», то сейчас вы принимаете аналоговый сигнал и до 3 июня вам необходимо подключиться к цифровому эфирному телевидению.

Как подготовиться к переходу на цифровое эфирное телевидение в Нижегородской области. Фото:

КСТАТИ

С конца 2018 года всем жителям Нижегородской области доступны в эфире 20 теле- и 3 радиоканала в высоком качестве и без абонентской платы – первый и второй мультиплексы цифрового эфирного телевидения.

Первый мультиплекс: Первый канал, Россия-1, Матч-ТВ, НТВ, Петербург - 5 канал, Россия-Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ-Центр, а также «Радио России», Радио «Маяк» и «Вести ФM». На каналах Россия-1, Россия-24 и Радио России транслируются региональные программы ГТРК «Нижний Новгород» («Вести-Приволжье» и другие информационные и тематические программы).

Второй мультиплекс: РЕН-ТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ.