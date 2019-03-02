Волонтеры ищут родственников потерявшейся в Нижнем Новгороде бабушки

На остановке Янки Купалы в Нижнем Новгороде небезразличные люди обнаружили бабушку, которая была дезориентирована и не знала, куда идти. Она не может вспомнить ни своего имени, ни где она живет. Об этом сообщил ПСО «Волонтер» на своей странице.

Волонтеры пытаются найти родственников потерявшейся женщины. Если вы узнали ее на фотографии или у вас есть какая-либо информация о родственниках, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51.

Напомним, в конце февраля друг за другом с разницей всего в три дня в Нижнем Новгороде потерялись две женщины, которые также не могли вспомнить, где живут. Поиском их родственников тоже занимайся ПСО «Волонтер». Благодаря оперативным действиям волонтеров и репостам в социальных сетях, родственник обеих женщин были найдены в кратчайшие сроки.

Не оставайтесь равнодушными. И если эта бабушка кажется вам хоть немного знакомой, позвоните волонтерам.