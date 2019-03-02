Пилотная схема по достройке долгостроев будет запущена в Нижегородской области

Проблема долгостроев в Нижегородской области стоит очень остро. На сегодняшний день это 100 домов, которые находятся в разной степени готовности, и 6400 обманутых дольщиков. Завершить строительство лишь на деньги областного бюджета невозможно, а потому долгое время ситуация никак не менялась. Однако 1 марта 2019 года в Москве вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко провел совещание, где было принято решение о пилотной схеме финансирования долгостроев в Нижегородской области за счет бюджетов всех уровней. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородкой области.

В совещании также приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, замглавы Минстроя России Никита Стасишин, генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Правительство приступило к программе достройки объектов незавершенного строительства, а также помогает субъектам РФ в ситуации восстановления прав граждан, - сказал Виталий Мутко.

По его словам, все необходимые поручения по достройке нижегородских долгостроев были даны ДОМ.РФ и Минстрою РФ. Они должны подготовить модель и провести аудит наиболее масштабных объектов долевого строительства, чтобы понять сколько денег необходимо для завершения строительства. Деньги будут привлекаться не только их бюджетов всех уровней, но и из Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Во время совещания Глеб Никитин подчеркнул, что в 2019 году планируется завершить строительство шести домов, а в 2020-2021 будут решены проблемы обманутых дольщиков еще по 15 домам. Кроме того, в Нижегородской области создан региональный оператор, который будет заниматься достройкой проблемных домов. Однако, как отметил губернатор, для восстановления прав участников строительства таких объектов как ЖК «Новинки SmartCity», ЖК «Квартал Европейский», ЖК «На Гончарова», ЖК «Окский берег» региону требуется поддержка федерального правительства.

- Оказание Нижегородской области государственной поддержки на федеральном уровне позволит значительно сократить сроки восстановления прав пострадавших граждан, - отметил Глеб Никитин.