Около 100 тысяч человек посетили развлекательную площадку рядом со стадионом «Нижний Новгород»

Вчера, 10 марта 2019 года, в Нижнем Новгороде закрылась развлекательная площадка «Зимняя сказка», которая работала на территории стадиона с 15 декабря.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в день закрытия на площадке прошли масленичные гуляния и фестиваль скандинавской ходьбы. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, «Зимняя сказка» стала одним из самых ярких примеров использования наследия ЧМ-2018 в России.

- Мы увидели, что площадка у стадиона по-настоящему востребована нижегородцами и гостями города, - заявил Глеб Никитин, добавив, что за все время работы площадку посетили около 100 тысяч человек.

В последний день работы на «Зимней сказке» побывали около двух тысяч человек. Они участвовали в хороводных забавах с народными играми и веселых стартах.

- Мы поняли, как важны для нижегородцев развлекательные площадки подобного формата, особенно, в таком знаковом месте, как стадион «Нижний Новгород». Как важно проводить и развивать любые массовые спортивные мероприятия, не только профессиональные, но и любительские, как, например, марафон по скандинавской ходьбе, - подытожила руководитель ГАУ НО «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий» Екатерина Толокнова.

Она пообещала, что на территории стадиона и дальше будут проводиться различные спортивные состязания: и весной, и летом.

Напомним, на открытии площадки 15 декабря 2018 года выступали звездные гости - фигуристы Максим Шабалин и Оксана Домнина, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский, Роман Костомаров и Сергей Кузнецов. Под руководством заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха они растопили сердца околевших на морозе зрителей.