Звезды фигурного катания открыли развлекательную площадку около стадиона "Нижний Новгород"

Территория перед стадионом на Стрелке, построенном к чемпионату мира по футболу-2018, вновь ожила. Там 15 декабря открылась "Зимняя сказка" (0+)! На площади более 20 тысяч квадратных метров расположились каток с натуральным и искусственным льдом, ярмарка, резиденция Деда Мороза и кафе-лаундж "Согреваем", где можно смогут посмотреть новогодние фильмы и мультики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/682458" frameborder="0"></iframe> Звезды фигурного катания выступили в Нижнем Новгороде на открытии развлекательной площадки "Зимняя сказка".Анастасия НАЗАРОВА

- Мы хотим использовать прилегающую территорию в культурном, спортивном, развлекательном плане, чтобы жителям и гостям Нижнего Новгорода было интересно сюда приходить. Здесь будут проходить разные шоу-программы, мероприятия, конкурсы, мастер-классы, в том числе мастер-классы от хоккеистов "Торпедо". Будет много активностей каждый день, - заверил и. о. заместителя губернатора Александр Югов.

На развлекательной площадке много фотозон.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Поверить в сказку нижегородцам помогли звездные гости - фигуристы Максим Шабалин и Оксана Домнина, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский, Роман Костомаров и Сергей Кузнецов, прибывшие в Нижний Новгород по приглашению главы региона Глеба Никитина. Под руководством заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха они растопили сердца околевших на морозе зрителей. Хотя, по словам хореографа и продюсера собственного шоу на льду, спортсменам непросто демонстрировать свое мастерство на улице в минусовую температуру.

Илья Авербух выступил ведущим на небольшом гала-концерте в Нижнем Новгороде.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Для нас это несвойственная история. Нам тяжело дышать. И когда ты катаешься, холодный воздух обжигает легкие. Но для нас это далеко не первый опыт, и ребята уже умеют выступать на улице, - отметил серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити.

Красавица Оксана Домнина.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Первыми на лед вышли чемпионы мира, бронзовые призеры Олимпийских игр Максим Шабалин и Оксана Домнина. Под песню Happy New Year группы ABBA пара исполнила красивый размеренный танец. Следом под громкие аплодисменты на катке появился чемпион России Евгений Кузнецов. Когда спортсмен выполнил свое коронное сальто, зрители рты пораскрывали от восторга. Да что там зрители, сам Авербух признался, что из раза в раз испытывает невероятные эмоции, видя этот трюк.

- Не представляю, как он это делает! - развел руками изумленный хореограф.

Чемпион России Евгений Кузнецов.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Кузнецов исполнил коронное сальто.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Зажигательный танец в русских народных костюмах под знаменитую "Вдоль по Питерской" исполнили Алексей Тихонов и Мария Петрова. После выступления Алексей признался, что они с Марией до сих пор верят в чудеса и Деда Мороза.

- Чего и вам желаем. С наступающим! - поздравил нижегородцев спортсмен.

Роман Костомаров выступил в паре со своей женой Оксаной Домниной. Фото: Александр Воложанин, газета "Нижегородские новости".

Особых оваций удостоился олимпийский чемпион Роман Костомаров, пару которому составила его супруга Оксана Домнина.

- Спасибо за теплый прием, - поблагодарил партнер Татьяны Навки. - На улице, конечно, ужасный холод. Но вы так тепло принимаете нас и так долго ждали. И поздравляем с Новым годом, самым любимым семейным праздником.

Ледовое шоу особенно понравилось детям. Они смотрели его, раскрыв рты.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В беседе с журналистами Илья Авербух отметил, что в последнее время часто звучат призывы вести здоровый образ жизни. А каток - это то, что мотивирует выходить из дома.

- Здесь люди знакомятся, иногда встречают свою судьбу. И для этого не обязательно владеть мастерством катания, - считает знаменитый фигурист. - С другой стороны, попробовав себя на фигурных коньках, уже по-другому смотришь на выступления фигуристов. Каток - это общение и здоровье!

"Зимняя сказка" пришлась по душе юным нижегородцам.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

КСТАТИ

Развлекательная площадка "Зимняя сказка" (вход №3) работает по будням с 15.00 до 22.00 и в выходные и праздничные дни с 11.00 до 23.00.

При этом каток живет по своему расписанию. По будням с 15.00 до 18.00 и с 19.00 до 22.00, а по выходным и праздникам с 11.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00 и с 19.00 до 23.00.

Дети до 7 лет могут попасть на каток бесплатно. Для детей 7-14 лет стоимость входного билета на один сеанс (3 часа) - 50 рублей, для взрослых - 150 рублей по будням и 200 рублей по выходным. На катке доступен прокат коньков.

В "Зимней сказке" работает прокат коньков.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА