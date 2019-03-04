Победители Спартакиады-2018 на АПЗ поделились секретами своего успеха

В АО «АПЗ» подведены итоги заводской Спартакиады-2018. Уже в третий раз победителем стала команда отдела главного конструктора по специальной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Кто же они, эти герои спорта, которые в снегу и в воде, за теннисным столом и шахматной доской, силой мышц и ума снова добыли для родного отдела очередное золото?

В спортивной команде ОГК СП более 20 человек. В основном это молодые люди с богатым физкультурным прошлым. Например, инженер-конструктор Мария Хотянова, по «вине» которой у отдела первое место в плавании. Этому виду спорта она посвятила семь лет своего детства. Больше 20 лет увлечены лыжным спортом братья Михаил и Денис Шестенко-Чистяковы.

– Есть фотография, где нам с братом года по четыре, а мы уже на лыжах стоим, – рассказывает Михаил. – Мама с папой привили любовь к этому спорту. Результаты вроде бы показываем достойные – всегда в лидерах лыжных гонок. Участвовать буду продолжать, нравится сам спортивный дух.

Среди участников команды отдела есть и те, кто увлекся тем или иным видом спорта относительно недавно. И уже входит в число лучших на заводе.

– Мой этап – поднятие гири, – говорит инженер-электроник Михаил Пителин. – На этот раз смогли «натягать» второе место. Гиревым спортом занялся два года назад. Могу сказать точно, что гиря – универсальный инструмент. Она помогает проработать все тело.

Сильной стороной команда отдела называет и наличие универсальных игроков, участвующих сразу в нескольких соревнованиях. К ним относится ведущий инженер-электроник Антон Шматкин. Он покоряет высоты плавательные, легкоатлетические и футбольные. Еще один универсал – начальник КБ Максим Царьков: он отличился в шахматах, теннисе и футболе. Вот уже два года к участию в Спартакиаде Максим привлекает свою супругу и старшего ребенка.

– Вот уже два года мы защищаем честь отдела на семейном этапе. Детям очень нравится, – признается инженер-конструктор Екатерина Царькова. – Папа у нас настоящий спортивный авторитет, дети радуются каждой победе, таскают по дому его медали.

Так сложилось, что в команде ОГК СП произошла еще одна семейная передача спартакиадной эстафеты. Недавно к самому опытному участнику – заядлому волейболисту инженеру-электронику Владимиру Данилушкину присоединился его сын Юрий.

– Мы же не профессиональные волейболисты, – отмечает Владимир Николаевич. – И для нашего состава результат можно считать успешным. Очень хорошо выступает Настя Васильева. У многих результат за счет девушек понижается, а у нас – наоборот.

– Есть воля к победе, желание оказаться не в последних рядах, а на пьедестале, – поддерживает инженер-электроник Анастасия Васильева. – В каждом виде спорта у нас сформированы хорошие команды.

Среди спортсменов-сотрудников ОГК СП встречаются и такие, кто сам инициирует перемены в спортивной жизни подразделения. Инженер-электроник Дмитрий Шмаков, придя на завод, сразу взялся за футбольные дела отдела.

– С детства играю в футбол, – вспоминает он. – Со временем переквалифицировался во вратаря, вот уже несколько лет выступаю за завод и на городских соревнованиях. Когда пришел в отдел, здесь была боевая команда, но никак не удавалось завоевать призовое место. Вместе с Максимом Царьковым мы начали привлекать новых людей. И вот на протяжении нескольких лет практически всегда в призах.

Все эти спортивные таланты находит и открывает предцехком инженер-конструктор 1 категории Нина Балаева. Она же – и главный помощник команды в оргвопросах, и самый ярый ее болельщик:

– С каждым вновь приходящим работать в ОГК СП я разговариваю, прошу рассказать об увлечениях, хобби, интересах. Поэтому знаю, каким спортивным или творческим потенциалом располагает отдел, кто в чем силен. И когда приходит время того или иного этапа Спартакиады, вместе со спортсектором принимаем решение, кому предложить защищать честь подразделения. Команда с приходом новых людей в коллектив постепенно обновляется, поэтому у нас есть все, чтобы снова становиться победителями.

Итоги IV Спартакиады АПЗ, посвященной 100-летию Павла Ивановича Пландина:

1 место – ОГК СП;

2 место – цех №49;

3 место – цех №50;

4 место – цех №53;

5 место – цех №37;

6 место – цех №64.

Команды, завоевавшие 1, 2, 3 места, получили соответственно 20, 15, 10 тысяч рублей. Сертификаты на 5 тысяч рублей вручены командам, занявшим 4, 5, 6 строчки турнирной таблицы.

Спартакиада АПЗ в цифрах:

10 видов спорта включала в себя IV Спартакиада.

17 подразделений приняли в ней участие.

7 подразделений приняли участие во всех этапах (ОГК СП, служба главного механика, цеха №№49, 37, 64, 53, 50).

455 приборостроителей стали участниками соревнований.

27 командных и 29 личных наград вручено призерам и победителям этапов турнира.

342 тысячи рублей потрачено профсоюзом АПЗ на организацию и проведение этапов заводской Спартакиады 2018 года и участие приборостроителей в турнире трудовых коллективов Арзамаса.