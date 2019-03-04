Арзамасская спортсменка Надежда Чурилова вошла в состав сборной России по пауэрлифтингу

Воспитанница спортклуба «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода мастер спорта Надежда Чурилова, завоевав два золота в Екатеринбурге – на Чемпионате и Первенстве России по пауэрлифтингу, вошла в состав сборной России и отобралась на Первенство мира. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Напомним, 20 февраля Надежда завоевала золотую медаль Первенства России по пауэрлифтингу (жиму и жиму классическому), а 22 февраля тяжелоатлетка смогла выжать еще один победный результат – на этот раз в экипировочном дивизионе. В отличие от классических соревнований, здесь разрешено использование специальной «усиливающей» экипировки.

Теперь спортсменку, которую тренирует Сергей Шипов, ждет сборная страны. Уже в мае Надежда отправится в Японию – на Первенство мира по пауэрлифтингу.