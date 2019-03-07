Простые, но необычные рецепты блинов от лучших нижегородских ресторанов

Масленичная неделя в самом разгаре. Блины пекут сейчас в каждом доме: тонкие, пышные, сладкие, сытные. Рецептов блинов в русской кухне просто нес честь. К тому же у каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт. Но всегда хочется попробовать чего-то необычного. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» решила узнать простые, но необычные рецепты у шеф-поваров лучших ресторанов Нижнего Новгорода. Итак, готовьтесь.

Простые, но необычные рецепты блинов от лучших нижегородских ресторановФото: Андрей ЦЫГАНОВ

Блины с коньяком

От шеф-повара кафе «Безухов» Александра Кураева

Молоко - 1 литр

Муки - 0,5 литр

Яиц – 12 штук

Сахарная пудра или песок - 200 грамм

Коньяк или любой настойки (вишня, облепиха, анис или другой) - 60 грамм (3 столовые ложки)

Замешиваете тесто. При этом яйца необходимо добавлять в тесто по одному. После чего выпекаете. В результате у вас должно получиться 40 тонких ароматных блинчиков.

Блины с сюрпризом (припеком)

От шеф-повара кафе «Безухов» Александра Кураева

Молоко - 0,5 литров

Мука пшеничная - 200 грамм

Яйца – 3 штуки

Сахар - 2 столовые ложки

Щепотка соли

Начинка (можно выбрать любую: грибы, рыба, обжаренное мясо, но не фарш, ягоды, конфитюр, замороженные ягоды с сахаром и тд.).

Замешиваете обычное тесто. И вот тут начинается самое интересное. Для того чтобы блины получились правильные необходимо соблюдать инструкцию. Сначала выливаете на сковороду примерно 50 миллилитров теста (делаете обычный блин), и как только тесто перестанет быть жидким, выкладываете на него 50-60 граммов начинки. Затем блин необходимо перевернуть, чтобы верхний слой тоже испекся.

Блины получаются очень толстыми. Для удобства можно разрезать их на четыре части. Но традиционно блины никогда не режутся.

Простые, но необычные рецепты блинов от лучших нижегородских ресторановФото: Дарья МИТРОФАНОВА

Блины из черемуховой муки

От шеф-повара бар-гриль «Горячо» Ивана Нестерова

Необычный вкус блинам придаст черемуховая мука, которая продается во всех крупных супермаркетах Нижнего Новгорода.

Молоко - 0,5 литров

Мука пшеничная - 250 грамм

Черемуховая мука - 60 грамм

Щепотка соли

Сахар по вкусу

Ванильный сахар по вкусу

Сода, гашеная уксусом

Замесить необходимо жидкое тесто и выпекать блины. Они получатся пышные и вкусные, как у бабушки.

Йогуртовый крем для блинов

Необычный и очень легкий крем можно сделать из йогурта или ряженки. Их необходимо поставить в морозилку на ночь, а потом разморозить и процедить через марлю. Таким образом, из продукта уйдет вся сыворотка и остается легкий крем. К нему по вкусу можно добавить несколько ложек сгущенки или ягодного сиропа.

Совет от Ивана Нестерова. Для того чтобы блины не прилипали к сковороде, перед выпеканием каждого блина можно смазывать сковороду растительным маслом и сырой картошкой. Для этого накалываете половинку сырок картошки на вилку и обмакиваете ее в растительное масло, затем смазываете ей сковороду. При этом сковорода должна быть хорошо прогрета. Но следите, чтобы она не была слишком горячей, иначе блины начнут пригорать.

Простые, но необычные рецепты блинов от лучших нижегородских ресторановФото: Дарья МИТРОФАНОВА

Тонкие шоколадные блинчики с творожным кремом и ягодами

От шеф-повар галереи вкуса «Парк Культуры» Ирины Гравшиной

Тонкие блины на молоке - классика, без дрожжей и добавления воды. Минимум ингредиентов и большое поле для экспериментов.

Молоко - 1 литр

Яйца – 10 штук

Масло растительное - 200 миллитров

Какао - 45 грамм

Мука пшеничная высшего сорта - 0.5 килограмм

Соль - 20 грамм

Сахар - 200 грамм

Во время приготовления теста обязательно просейте муку, чтобы насытить ее кислородом. Взбейте яйца с солью и сахаром, молоко и смешайте ингредиенты в однородную массу, после чего выпекаем блинчики.

Рецепт крема для блинов

Сливки - 120 грамм

Шоколад - 60 грамм

Заварной крем - 80 грамм

Смешайте все ингредиенты и взбейте миксером.

После чего полейте кремом ваши блины и украсьте их ягодами.

Совет от Ирины Гравшиной. Готовьте любые блюда только в хорошем настроении и для любимых Вам людей.

Гречневые блины От шеф-повара ресторана «Экспедиция» Андрея Лодыгина Во времена Древней Руси на Севере на масленочной неделе пекли гречневые и овсяные блины. Причем гречневые блины чаще всего подавали с соленой рыбой (муксун, нельма) или икрой. ГречневаФото: Андрей ЦЫГАНОВ

Домашние блины с кремом «Тирамису»

От шеф-повара панорамного ресторана E11EVEN Глеба Левицкого

Глеб Левицкий считает, что количество рецептов блинов в нашей стране равно количеству бабушек. Ведь самые вкусные блины, конечно, у них! Поэтому для читателей «Комсомолки» он выбрал рецепт своей бабушки.

Молоко – 394 грамм

Сахарный песок - 70 грамм

Соль - 9 грамм

Куриное яйцо – 4 штук

Растительное масло - 197 грамм

Мука – 187 грамм

Соедините 2/3 молока, соль, сахар, куриное яйцо. Муку необходимо просеять и добавить в тесто, перемешать до получения однородной массы, не допуская образования комков. Если они появились, процедите тесто через мелкое сито. После чего добавьте оставшееся молоко и растительное масло. Дайте тесту постоять около 20 минут, а затем выпекайте блины. Готовые блины смазывайте сливочным маслом.

Крем «Тирамису»

Взбейте белки в плотную пену, желтки разотрите с сахарной пудрой и добавьте сыр «Маскарпоне», аккуратно перемешивая взбитые в пену белки. После выложите крем на блины и посыпьте какао-порошком. В конце украсьте блины свежими ягодами, например голубикой или клубникой.

Простые, но необычные рецепты блинов от лучших нижегородских ресторановФото: Алексей СТЕФАНОВ

Гречневые блины

От шеф-повара ресторана «Экспедиция» Андрея Лодыгина

Во времена Древней Руси на Севере на масленочной неделе пекли гречневые и овсяные блины. Причем гречневые блины чаще всего подавали с соленой рыбой (муксун, нельма) или икрой.

Гречневая мука – 220 грамм

Пшеничная мука – 60 грамм

Яйца – 3 штуки

Молоко– 500 миллилитров

Сахар – 1-2 чайные ложки

Соль – 0,5 чайной ложки

Сода – 0,5 чайной ложки

Растительное масло – 3-4 столовые ложки

Смешайте гречневую муку с пшеничной. В отдельную емкость налейте молока, вбейте туда яйца, добавьте соль, сахар и соду. Затем хорошенько перемешайте. После этого нужно высыпать муку и снова замешать. Тесто должно быть однородным, без комочков.

Совет от Андрея Лодыгина. Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде с добавлением растительного масла. Дополнительные нотки аромата можно добавить, использовав конопляное масло или масло расторопши.

Овсяный кисель (постный)

От шеф-повара ресторана «Экспедиция» Андрея Лодыгина

По традиции, блины ели с густым киселем, чаще всего с овсяным с добавлением меда, варенья или с размоченными сухими ягодами в качестве десерта.

Для приготовления киселя насыпьте пачку овсяных хлопьев (400 грамм) в трехлитровую банку и залейте их кипяченой водой комнатной температуры. Можно положить несколько хлебных корочек, но можно и без них. Закрытую банку поставьте на подоконник, если ваше окно находится с солнечной стороны, или возле батареи. Оптимальное время выдержки «закваски» — пять дней. В идеале, один-два раза в день нужно перемешивать смесь. Затем слейте из банки отстоявшуюся воду.

Подготовьте кастрюлю с чистой марлей (два-три слоя) и процедите овсяное молочко.

Получившаяся масса по степени вязкости очень сильно может отличаться, зависит это, по всей видимости, от температуры, где она стояла, и от качества овсяных хлопьев. Иногда закваска на вид достаточно жидкая, тогда ее нужно поставить на плиту без добавления воды на небольшой огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Если же масса получилась слишком густой, то необходимо добавить воды.

Перед закипанием кисель заметно густеет. Но кисель не должен кипеть! После того, как он остынет, десерт станет еще гуще.

Когда кисель немного остынет, разлейте его в формочки и уберите в холодильник. Подавать его можно с любым вареньем, медом или ягодами.