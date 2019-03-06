2019-03-06T18:20:55+03:00
Общество

После показа Louis Viton Наталья Водянова призналась, что верит в бога

На модном показе супермодель была со своим мужем Антуаном Арно [видео]
Юлия ДАНЧЕНКО
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После показа Louis Viton Наталья Водянова призналась, что верит в бога. Фото:Instagram Натальи ВодяновойПосле показа Louis Viton Наталья Водянова призналась, что верит в бога. Фото:Instagram Натальи Водяновой
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Неожиданное признание от Натальи Водяновой последовало после показа Louis Viton, где свою коллекцию представил французский модельер и креативных директор французского дома моды Николя Жескьер. Наталья Водянова пришла вместе со своим мужем Антуаном Арно. На этот раз супермодель была не на подиуме, а в зрительном зале.

Идя на светское мероприятие, которое проходило в Лувре, Наталья шла в приподнятом настроении. Журналистам удалось поймать влюбленную пару, кокетливо держащуюся за руки. А Наталья еще и игриво показала журналистам язык. Именно это видео Наталья выложила у себя на страничке в социальных сетях.

Поклонники тут же принялись расхваливать свою любимицу.

- Много лет наблюдаю за Наташей. И, правда, складывается такое впечатление, что она послана с небес нести людям добро. Ведь редкой души и красоты человечек. Прошла такой путь и в жизни, и в мире моды. И осталась такой же доброй, легкой, несущей в этот мир только хорошее. И заставляющая своим поведением становиться людям добрее, - написала tatianastarozhukova.

- Неужели такой богатый Антуан такой выдержанный, сказала бы скромный и любящий! Наташа! Кто-то в небесной канцелярии для вас сильно старается. Вы в бога верите? – спросила marga_rit.

И тут неожиданно Наталья ответила.

- Верю, - написала она.

natasupernovanatasupernova
Наталья Водянова перед показом Louis Viton
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ИСТОЧНИК KP.RU

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