Слух можно вернуть!

Проблема снижения слуха в современном обществе стоит очень остро. От тугоухости страдают не только пожилые люди, но и молодежь. При этом количество людей с плохим слухом с каждым годом становится все больше и больше. А вот в обществе о них, к сожалению, часто забывают.

О проблемах глухих и слабослышащих людей, а также о путях их решений, специалисты из разных областей рассказали во время пресс-конференции в пресс-центре «Комсомольской правды» - Нижний Новгород».

Слуховой аппарат - это современный гаджет

Проблемы со слухом могут появиться в любом возрасте, начиная от новорожденных детей. И здесь самое главное - вовремя обратиться к врачу-сурдлогу, не упустить момент, когда можно остановить потерю слуха, а иногда и восстановить его.

Анаит Диленян - врач сурдолог медико-диагностического центра "Слух"Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- К нам приходит очень много молодых людей, которые жалуются на свист в ушах после посещения ночных клубов, - рассказала «Комсомолке» врач-сурдолог медико-диагностического центра «Слух» Анаит Диленян. - И если они пришли спустя семь-десять дней, то нет даже 90-процентной гарантии полного восстановления слуха.

В таких случаях, конечно, может помочь специальная реабилитация. Ну а для тех, чьи проблемы уже невозможно решить с помощью лечения, необходимо задуматься о покупке слухового аппарата.

- Носить его нужно обязательно, - настаивает сурдоакустик центра «Слух» Ирина Саламатова. - Если аппарат необходим, а человек отказывается его носить, то тугоухость будет усиливаться.

И забудьте про страшные советские аппараты, которые когда-то носили бабушки и дедушки. Сегодня слуховой аппарат - это один из самых функциональных гаджетов.

- Все аппараты цифровые и программируемые. Все, что они слышат, они переводят в цифру и обрабатывают, - рассказала Ирина Саламатова. - Выбирается аппарат всегда индивидуально в зависимости от потребностей человека.

Все слуховые аппараты имеют свои особенности. В зависимости от них можно подобрать аппарат и для преподавателя, и для музыканта, и для студента, после чего они, как и прежде, смогут продолжать свою деятельность. Есть аппараты и для самых маленьких пациентов, чтобы они наравне с другими детьми могли полноценно изучать мир. При этом слуховые аппараты настолько маленькие, что даже у мужчин с короткой стрижкой они почти незаметны.

Ирина Саламатова - сурдокустик медико-диагностического центра "Слух"Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Специалисты центра «Слух» рассказали и о, казалось бы, совершенно невероятном - возвращении слуха людям с глухотой.

В центре можно получить консультацию и узнать, есть ли показания к проведению кохлеарной имплантации - операции, когда во внутреннее ухо внедряется специальный имплант, а людям с уже имеющимися имплантами - сделать настройку речевого процесса.

- Кохлеарная имплантация - операция, которая проводится при четвертой степени снижения слуха или глухоте. Во время операции внедряется имплант во внутреннее ухо. Через месяц проводится подключение речевого процессора, благодаря которому человек уже сможет слышать. Для того чтобы достичь хорошей разборчивости речи, необходимо регулярно проводить настройки процессора и заниматься с сурдопедагогами. Благодаря работе комплекса специалистов глухой человек сможет хорошо слышать и понимать, - рассказала Анаит Диленян.

Творчество доступно всем

Но, несмотря на обширные технические возможности исправления слуха, не всем вовремя удалось исправить ситуацию. Так, в школе-интернате № 65 для слабослышащих детей сейчас учится 120 человек, а в школе-интернате для глухих детей - 65.

Екатерина Кутовая - директор МКОУ «Школы-интернат для глухих детей»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Проводится большая работа педагогов, в том числе и дефектологов, постоянная психологическая поддержка детей, - рассказала директор школы-интерната для глухих детей Екатерина Кутовая. - У ребенка должно сформироваться представление о его возможностях. Это происходит с помощью участия в различных творческих проектах, общения с художниками, посещения мастер-классов по прикладным видам искусства, например, по карвингу (искусству вырезать из овощей и фруктов. - Прим. ред.).

В школе-интернате № 65 большой упор делается на получение профессии.

- Имея профессию, они не потеряются в жизни, - уверен директор Александр Веселкин. - Обучение у нас идет 13 лет, а потому дети оканчивают школу, когда им по 20 лет. Кто-то уже создает семьи, появляются дети. Им нужны деньги, чтобы жить.

Именно поэтому школа активно сотрудничает с автозаводом, с училищем на улице Гончарова, где девочки могут получить профессию швеи, мастера ногтевого сервиса. Однако этого мало. Получить хорошую профессию и устроиться на достойную высокооплачиваемую работу слабослышащим и глухим людям достаточно сложно.

Татьяна Осипова — руководитель некоммерческой организации, директор креативного агентства «Ёtime»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На помощь таким людям пришли люди искусства. Сегодня в Нижнем Новгороде создаются проекты, которые стараются вовлекать в общественную жизнь людей, имеющих проблемы со слухом. Креативное агентство Ёtime уже в конце марта запустит проект «Искусство доступно каждому», в рамках которого будут проводиться выставки, мастер-классы, мастерские, а также образовательные лекции, рассказывающие, как можно открыть свою мастерскую, получить гранты и т. д.

Евгения Игнатушко — начальник научно-просветительского отдела ГЦСИФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Старается привлекать слабослышащих людей и ГЦСИ «Арсенал» - здесь на русском жестовом языке проводятся экскурсии для детей и взрослых, работает театральная студия и выпускаются спектакли.

Хочется надеяться, что ухудшение слуха никак не скажется на самореализации людей, и каждый из них найдет себя и сможет достойно жить и зарабатывать, обеспечивая себя и свою семью.