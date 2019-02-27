Более 80% нижегородцев не знают имени своего депутата гордумы и Заксобрания

Институт проблем социального управления (ИПСУ) специально для заседания эксперт-клуба «ОколоКремля» в «Комсомольской правде – Нижний Новгород», которое прошло 27 февраля, провел опрос горожан по теме, знают ли они своего депутата по округу и каким должен быть идеальный депутат.

По словам директора ИПСУ Максима Лубяного, были опрошены около 1200 человек.

В первом вопросе нижегородцам предлагалось назвать имя депутата думы Нижнего Новгорода, избранного по его округу. При подсчете учитывалась любая названная фамилия как вариант «знаю» или ответ «нет» как «не знаю». 80,5% опрошенных не знают своего депутата гордумы, 19,5% назвали фамилии, но большинство из них не соответствуют действительности. Так, например, некоторые считают, что их депутатом в думе является мэр Владимир Панов, депутаты Госдумы Дмитрий Сватковский и Вадим Булавинов, и даже бывший губернатор Валерий Шанцев.

На вопрос «Знаете ли вы депутата Законодательного собрания Нижегородской области, избранного по вашему округу?», 82% ответили, что не знают.

Нижегородцам также предлагалось создать портрет идеального, по их мнению, депутата. Большинство опрошенных высказались за следующие качества идеального народного избранника: мужчина; местный; кристальная репутация; свой; из народа; опытный депутат; хозяйственник; общественник; правдоруб и скромный, без лишнего пиара.