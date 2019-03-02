Любители помахать пистолетом снова выехали на улицы Нижнего Новгорода

После истории со стрельбой возле школы №121 в Канавинском районе, нижегородцы очень внимательно стали относится к окружающим. И, как оказалось, не зря. Читатели «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» рассказали, что видели автомобиль, пассажир которого размахивал пистолетом, выставив руку в окно.

- Я ехал по стоянке «Седьмого неба» за черной БМВ седан 523-й модели. Пассажир на переднем сиденье начал махать рукой, выставив ее в окно, - рассказал «Комсомолке» очевидец. – Я не сразу понял, что у него в руке, но, подъехав ближе, увидел, что это пистолет.

По словам очевидца, автомобиль поехал в сторону Волги. Сообщив в полицию о подозрительной машине, нижегородец выехал со стоянки.

Напомним, в пятницу, 1 марта, возле школы №121 разгорелся конфликт между молодыми людьми. Словесная перепалка переасла в стрельбу, начавшуюся возле жилого дома на Московском шоссе, а продолжилась возле школы. Позже стрелявшего нашли и арестовали, изъяв у него траватическое оружие, из которого, предположительно, и были произведены выстрелы.