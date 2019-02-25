«Под утро я осознал, что это конец, и попрощался с жизнью»: Нижегородец 12 часов бродил по лесу в сильный мороз

Та ночь с 26 на 27 января выдалась довольно морозной: температура воздуха упала до -15 градусов, а обрушившийся недавно снегопад усугубил ситуацию. Именно в такую погоду в Сормовском лесу потерялся нижегородец Иван Т. Мужчина пробыл там почти 12 часов и спасся лишь чудом. Сейчас он находится в больнице и пытается добиться наказания экстренной службы, которая отказалась ему помогать.

«Я был без шапки и перчаток»

Около часа ночи Иван вышел из частного сектора и направился домой. Путь проходил через небольшой перелесок на 100-150 метров шириной. С местностью мужчина был знаком отменно, поэтому был уверен, что не заблудится.

Решив сократить дорогу, Иван направился не перпендикулярно лесочку, как ходил обычно, а наискосок. Подсвечивая исхоженную тропинку фонариком, нижегородец шел и шел, а лес все не заканчивался.

- Когда я понял, что что-то не так, решил посмотреть в телефоне на карте, где нахожусь. Но мой мобильный отключается из-за мороза, - вспоминает Иван.

Через несколько минут у него получилось отогреть смартфон и включить его, однако образовалась новая проблема: мужчина забыл пин-код, потому что всегда разблокировал телефон при помощи отпечатка пальца.

- У меня началась настоящая паника. Ведь я был очень легко одет, без шапки и перчаток. Первые три часа, пока были силы, я пытался сам выбраться из леса. Потом, когда понял, что не смогу выйти самостоятельно, решил позвонить в экстренную службу, - рассказывает мужчина.

И дальше началось самое ужасное.

«Они решили, что я схожу с ума»

Подключение к Интернету и геолокация находились в рабочем состоянии, однако сотрудников службы спасения это не интересовало.

- Меня просто надо было найти и забрать! Однако они просто неадекватно отреагировали на мой звонок, решили, что я или пьян, или с ума схожу. А когда я начал объяснять, что нахожусь в опасности, просто попросили искать огни и выйти к домам. Если бы так можно было, я бы давно уехал домой на такси, - возмущениям Ивана нет конца.

После того, как операторы постоянно переключали его к каким-то другим сотрудникам, мужчина успел безумно замерзнуть.

- Часов в шесть утра мне позвонили из полиции и попросили назвать номер дома, где я нахожусь. Это было ужасно, - чуть ли не со слезами на глазах говорит он.

«Я кричал «Помогите!», но никто не откликался»

После этого еще пару часов Иван находился в лесу на морозе. Дело дошло до паники и отчаяния.

- Я слышал голоса и лай собаки, кричал «Помогите!», но никто не откликался. Я отдавал себе отчет в том, что происходит. А в семь утра понял, что это конец. И в прямом смысле попрощался с жизнью, - продолжает нижегородец.

Однако через несколько часов мужчине чудом удалось спастись. Около полудня его заметил лыжник, который катался по лесу. Часа два он выводил Ивана обратно к городу. Вернувшись домой, мужчина тут же вызвал скорую.

- У меня были сильно отморожены ноги, ухо и спина. Уже три недели я валяюсь в больнице, а несколько дней назад мне ампутировали пальцы на правой ноге. Левая пока под вопросом, но, надеюсь, обойдется, - признается пострадавший.

Он до сих пор не понимает, почему служба спасения в ту страшную для него ночь не выполнила свою работу и не помогла, когда просили. Мужчина пытается найти ответы на свои вопросы и добиться справедливости.