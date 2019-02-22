Михаил Першин: «На сегодняшний день в судостроении дефицит специалистов»

Завод «Красное Сормово» по праву считается гордостью нижегородского и российского судостроения. Предприятие, которому в этом году исполняется 170 лет, по-прежнему активно работает, в том числе с зарубежными заказчиками. Как обстоят дела сейчас, и существуют ли какие-то проблемы?

Действительно, будучи преимущественно судостроительным предприятиям, «Красное Сормово» внесло огромный вклад как в подводное кораблестроение, так и в развитие гражданского флота. Сейчас второе направление является для нас основным — преимущественно мы выпускаем суда типа «река-море». В 2017-2018 годах мы построили в общей сложности 13 судов — это танкеры проекта RST27 и сухогрузные теплоходы проекта RSD59.

Кроме того, впервые за последние 60 лет на нашем предприятии ведется строительство четырехпалубного круизного лайнера PV300 для компании «ВодоходЪ». По уровню комфорта это судно будет соответствовать отелю категории «четыре звезды» или даже «пять звезд», и, в соответствии с контрактными сроками, мы сдадим его в 2020 году.

Я так понимаю, что сейчас портфель заказов предприятия сформирован, и уже можно планировать дальнейшую работу в перспективе на несколько лет вперед?

Это так. Параллельно с круизным лайнером ведется строительство четырех сухогрузов RSD59 по договору 2018 года, а уже в нынешнем году мы стали победителями конкурса на постройку еще 11 таких судов для Государственной транспортной лизинговой компании (конечным получателем этих судов является петербургская судоходная компания «Пола Райз» — ред.). Это обеспечивает нам загрузку на 2019 и 2020 годы, что, в свою очередь, означает дополнительные налоговые доходы для региона и стабильную зарплату для наших сотрудников. Кроме того, сейчас мы действительно активно планируем свою будущую деятельность.

Известно, что средний показатель заработной платы по области сейчас составляет чуть выше 30 тыс. руб. в месяц. Сколько в среднем получают ваши сотрудники?

Средняя зарплата на нашем предприятии составляет порядка 37 тыс. руб. в месяц. Непосредственно на производстве рабочие получают чуть больше — порядка 40-42 тыс. руб. в месяц.

При этом, насколько я помню, на предприятии работают более 3 тыс. человек?

Сейчас у нас около 3500 сотрудников. По сути, наше предприятие было и остается районообразующим.

Каждое предприятие в той или иной степени сталкивается с «текучкой» кадров. Для вас эта проблема актуальна?

На самом деле, большой «текучки» у нас нет. Последние два года численность сотрудников была примерно одинаковой. Конечно, с учетом того объема заказов, который нам предстоит выполнить, необходимо будет привлекать дополнительный производственный персонал. Наша HR-служба уже активно этим занимается.

Вы ищете специалистов в Нижнем Новгороде или привлекаете кадры в том числе в других регионах?

Безусловно, мы отдаем предпочтение нижегородцам. Но при этом необходимо понимать, что на сегодняшний день в судостроении дефицит специалистов — причем это касается и Нижнего Новгорода, и Санкт-Петербурга, и других центров этой отрасли. Поэтому мы рассматриваем все варианты.

Правильно ли я понимаю, что специалистов, которых готовит Волго-Вятский университет водного транспорта, не хватает?

Хватает, но, к сожалению, на каком-то этапе связь с нашим профильным вузом была утеряна, и мы возобновили эту работу только в прошлом году. Также мы работаем с НГТУ, Сормовским механическим техникумом и другими учебными заведениями, которые готовят востребованных на предприятии специалистов.

На каком этапе обучения вы начинаете присматривать будущих сотрудников?

Пока что мы работаем со студентами третьего и четвертого курсов, но в дальнейшем планируем развивать это направление. Например, в этом году мы запустим программы профориентации в нескольких школах Сормовского района

Сейчас и на федеральном, и на региональном уровне проводится политика, направленная на увеличение рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Параллельно на большом количестве предприятий внедряется «бережливое» производство. Как и в том, и в другом направлении ведется работа на «Красном Сормове»?

Темой «бережливого» производства мы начали активно заниматься в 2018 году. Был запущен ряд проектов, один из которых мы реализуем совместно с госкорпорацией «Росатом» и региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. По итогам года рост производительности труда у нас составил порядка 14%.

Это много или мало?

С учетом того, что мы запустили этот проект не с начала, а где-то с середины года, это достаточно большой шаг вперед.

Целью проекта является оптимизация производственных процессов и экономия ресурсов. Как обстоят дела по этим показателям?

Трудоемкость на том участке, где внедрялась система «бережливого» производства, удалось снизить на 10-12%. Кроме того, в конце прошлого года этот проект был представлен всей Объединенной судостроительной корпорации, в состав которой входит «Красное Сормово». В Нижнем Новгороде состоялось заседание координационного совета предприятий ОСК, и наш проект был отмечен как лучший в корпорации.

В свое время «Красное Сормово» производило немало судов на экспорт — был достаточно крупный проект с Азербайджаном, куда вы только в последние годы отправили 15 кораблей. Вы продолжаете сотрудничать с зарубежными заказчиками?

Действительно, нами была построена основная часть азербайджанского нефтеналивного флота. Сейчас мы возобновляем переговоры, и теперь основной интерес зарубежных партнеров вызывают уже наши сухогрузы RSD59. Мы настроены на то, чтобы продолжить то многолетнее сотрудничество, которое у нас сложилось с Азербайджаном.

В этом году, как я уже упомянул, завод отмечает свое 170-летие. Чем вы порадуете своих сотрудников?

В рамках подготовки к празднику мы планируем при поддержке городской и районной администраций благоустроить территорию возле главной проходной. Поставим лавочки и цветники, чтобы там было не только чисто, но и красиво. В Сормовском районе состоится открытие памятника Дмитрию Бенардаки — в 2019 году празднуется не только юбилей завода, но и 220-летие со дня рождения его основателя. Проект памятника уже готов, и сейчас совместно с властями мы выбираем площадку, где он будет установлен.

Главным праздничным событием, пожалуй, станет V Спартакиада ОСК, которая в этом году пройдет в Нижнем Новгороде — кстати, значительную помощь в организации этого мероприятия нам оказывают и областное правительство, и мэрия. На соревнования приедут около 500 человек, кроме того, мы будем проводить фестиваль ЗОЖ — поэтому, пользуясь случаем, приглашаем всех нижегородцев принять участие в нашем празднике.

Еще один вопрос мне бы хотелось задать вам не как руководителю предприятия, а как эксперту-промышленнику. И губернатор Глеб Никитин, и члены правительства региона высоко оценивают индустриальный потенциал Нижегородской области. Не считая судостроения, какие отрасли, как вам кажется, необходимо развивать в первую очередь? Если бы вы были чиновником, то на что бы обратили внимание?

Нижний Новгород называют «карманом России» уже давно и небезосновательно — высокими компетенциями обладают и наши авиастроительные предприятия, и Нижегородский машзавод, рядом с которым недавно был построен завод 70-летия Победы. Разумеется, нельзя не упомянуть предприятия «Группы ГАЗ» — вообще нижегородская промышленность всегда вносила активный вклад в развитие экономики всей страны.

Что необходимо региону для того, чтобы сделать технологический рывок? Федеральное финансирование, нацпроекты, новые кадры или какие-то специальные программы?

Проблему дефицита профессиональных кадров, безусловно, необходимо решать. Важно также, чтобы федеральные инициативы поддерживались программами на уровне региона. Кроме того, исторически основная часть нижегородских предприятий была задействована в оборонной промышленности, поэтому программа конверсии для нашей области имеет особое значение.

В прошлом году мы приняли этап чемпионата мира по футболу, а в 2021 году, как мы помним, будет отмечаться 800-летие Нижнего Новгорода. Понятно, что участие в подготовке к этому событию должна принимать не только власть, но и сами нижегородцы, и промышленники, работающие в городе. Намерены ли вы внести свой вклад, и каким он будет?

Безусловно, мы будем участвовать в подготовке: однозначно могу сказать, что мы намерены помогать городу в благоустройстве Сормовского района. Не скажу, что сейчас наш район выглядит плохо, но всегда есть к чему стремиться и над чем работать. Поэтому всем, чем мы сможем помочь, мы поможем.